Гонгадзе загинув 20 років тому: історія вбивства, яке шокувало Україну

Український журналіст Георгій Гонгадзе зник рівно 20 років тому. 16 вересня 2000 року він пішов з роботи, але додому так і не повернувся.

За кілька місяців до цього, в червні, він повідомив, що помітив стеження за собою: невідомі супроводжували журналіста на автомобілі "Жигулі". А 2 листопада в Таращанському лісі в 100 кілометрах від Києва було знайдено обезголовлене тіло Гонгадзе. У день пам'яті журналіста OBOZREVATEL пропонує згадати історію вбивства, яке шокувало Україну.

Ким був Георгій Гонгадзе

Георгій Гонгадзе народився 1969 року в Грузії, але в 20-річному віці переїхав до Львова, куди перевівся на факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка. Він став активним громадським діячем, вступив до лав партії "Народного Руху України" та Студентського Братства.

У 1999 році, коли Гонгадзе став ведучим щоденної програми "Перший тур з Георгієм Гонгадзе" на радіо "Континент", почалися телефонні дзвінки з погрозами на адресу керівництва радіостанції.

А 17 квітня 2000 року в інтернеті з'явилося видання "Українська правда", засновником і головним редактором якого був Георгій Гонгадзе. У ньому серед іншого публікувалися матеріали про Леоніда Кучму та його оточення.

Загибель Георгія Гонгадзе

16 вересня 2000 року Гонгадзе зник, повертаючись додому з роботи. 2 листопада в Таращанському лісі було знайдено його обезголовлене тіло. Дружина і друзі впізнали Георгія за шрамами, які були в нього від поранень осколками.

У тому ж році, в червні, сам Георгій повідомив, що за ним організоване стеження. Невідомі на "Жигулі" чекали вранці Гонгадзе біля його будинку, а ввечері – біля місця роботи.

14 липня журналіст офіційно звернувся з листом до Генерального прокурора України Михайла Потебенька, проте відомство відреагувало на звернення формально. Було лише встановлено, що машина, з якої велося спостереження за Гонгадзе, мала номери, зняті з реєстрації рік тому.

Розслідування

Лише в лютому 2001 року було порушено кримінальну справу за статтею "Умисне вбивство". Ще через 8 років, 2009 року, було знайдено останки черепа, які також належали Георгію.

1 березня 2005 року президент України Віктор Ющенко офіційно заявив, що вбивць Георгія Гонгадзе затримано. 3 березня генпрокурор Святослав Піскун заявив, що його підлеглі мають намір наступного ранку допитати колишнього главу МВС Юрія Кравченка як головного свідка.

Однак наступного дня Кравченко був знайдений мертвим на своїй дачі в Конча-Заспі. Він помер від двох вогнепальних поранень у голову. Як заявило слідство, екс-міністр "наклав на себе руки".

У 2008 році Апеляційний суд міста Києва визнав винними у вбивстві Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України. Микола Протасов отримав 13 років позбавлення волі (помер у березні 2015 року в колонії), Валерій Костенко і Олександр Попович – 12.

У 2011 році колишній начальник головного управління кримінального розшуку МВС Олексій Пукач під час судового засідання зізнався, що власноруч убив Георгія Гонгадзе і назвав замовників вбивства: Леонід Кучма, Володимир Литвин та Юрій Кравченко.

29 січня 2013 року Пукач був засуджений до довічного ув'язнення з конфіскацією майна і забороною обіймати державні посади.

Похорон журналіста відбувся лише через 16 років після його загибелі – в березні 2016 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, слова Пукача про причетність Кучми і Литвина до вбивства Гонгадзе зникли з матеріалів справи.

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