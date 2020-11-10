Голубовська сказала, що порадила б Зеленському для подолання коронавірусу

Владі України для подолання пандемії коронавірусу (COVID-19) потрібно прислухатися до фахівців.

Про це сказала в інтерв'ю Алесі Бацман лікар-інфекціоніст, професор, член оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу в Україні Ольга Голубовська, відповідаючи на питання, що б вона порадила зробити президенту Володимиру Зеленському (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Що потрібно зробити? Я вважаю, що потрібно слухати фахівців. Ми нічого не вигадуємо. У нас великий досвід спілкування з усім світом. Ми беремо рекомендації американські, наприклад... Будь ласка, не заважайте нескінченними "покажіть докази", – заявила вона.

За словами Голубовської, у американських лікарів немає таких проблем: якщо лікар вважає, що в даному випадку препарат цій людині може допомогти, він його призначає.

"У нас це навіть професор зробити не може. Тому що "міжнародні протоколи". Зараз вже легше. Але практично все те ж саме і залишилося. Трішечки повернулись вимушено лицем до фахівців. Усе", – зазначила лікар.

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