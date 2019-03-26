"Голосували по приколу": Забужко застерегла Україну від перетворення на "Л/ДНР"

Українська письменниця Оксана Забужко поділилася моторошними відео з людьми, які беруть штурмом КПП "Станиця Луганська" в "ЛНР". Вона попередила, що така ж доля може чекати всіх інших українців, якщо вони безвідповідально поставляться до виборів президента.

Свій проникливий заклик письменниця виклала на особистій сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"По-моєму, це дуже страшно. І сміятися над цими людьми — ні, не хочеться. Цілком можливо, що у 2014 році вони просто бурчали, як все навколо х*рово, і вибрали, по приколу, "нехай хоч гірше, аби інше". Або взагалі нічого не вибирали, на все забили — і отямилися вже під російськими автоматами", — пише Забужко.

Вона підкреслила, що зловісний парадокс полягає в тому, що на підконтрольній Україні території сотні й сотні тисяч громадян зараз готові повторити такий же крок у прірву.

Люди беруть штурмом КПП у "ЛНР" Скріншот відео

"Як говорив мені один київський "виборець": "Не знаю, хто там винен у війні, знаю тільки, що жити я став гірше!" А на моє "Ви хоч розумієте, що могли досі взагалі не жити?!" відмахнувся: "Ой, та кому ми потрібні!". Тут вже я застигла, тому що зрозуміла, що говорити що-небудь не має сенсу, пізно — починати треба було зі школи", — обурилася письменниця.

Повертаючись до відео зі спробою жителів терористичної "ЛНР" потрапити на вільну територію, вона нагадала українцям, що вони впритул наблизили себе до такої ж перспективи. Все буде залежати лише від того, хто пройде до другого туру виборів президента.

"Не варто сміятися над цими людьми (саме про це євангельська заповідь — "Не суди"): у нас ще є цілком реальна перспектива вже до кінця року опинитися на їхньому місці: з КПП, пересунутим на захід, аж до Чопа. Господи, спаси, помилуй — і врозуми", — підсумувала Забужко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Забужко заявила, що Революція Гідності зруйнувала всі плани і надії Росії на перемогу над Україною. Адже люди, які вийшли проти системи, повністю зламали пропагандистську машину Кремля.

Також письменниця висловила думку, що війна, яку розв'язала Росія, розділила географічну Європу на два фронти, починаючи з України.

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