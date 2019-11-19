Голобуцький розповів, у чому звинувачують главу Укрексімбанку Гриценка

Виходячи з того, що оприлюднила прокуратура, голову правління Укрексімбанку Олександра Гриценка звинувачують в тому, що він робив свою роботу.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав політолог Олександр Голобуцький. За його словами, Гриценко, як годиться гарному топ-менеджеру, робив все, щоб повернути гроші банку.

"Історія така: суд заарештовує активи, якими був забезпечений кредит від держбанку, виданий Курченку. Новопризначений глава держбанку, бачачи, що кредит проблемний і не обслуговується, звертається в той же суд з проханням зняти арешт, щоб сплатити борг перед банком. Суд погоджується зняти арешт. Борг погашається за рахунок грошей з рахунків компаній, які були під заставою. Самі компанії переходять під опіку Агентства з розшуку активів, отриманих корупційним шляхом", - написав Голобуцький.

Голобуцький розповів, у чому звинувачують главу Укрексімбанку Гриценко

Політолог нагадав, що банк державний, тобто Гриценко по суті піклується про держмайно.

"А прокурор Кулик стверджує, що звернення до суду з проханням зробити хоч що-небудь, щоб банк міг повернути свої гроші, - злочин. Може це такий хитрий план, щоб знизити навантаження на суди? Ну, мовляв, потрібно дати людям зрозуміти, що будь-яке їхнє звернення до суду може бути визнано злочином. І за рішення судді відповідає не суддя, а позивач. Або, можливо, це спроба взяти під контроль ще один держбанк?", - написав експерт.

Як зазначив Голобуцький, в Україні чотири великих держбанки. Разом держбанки контролюють 54,2% всіх чистих активів і 62,6% всіх депозитів населення у країні.

"Найбільший, звичайно, Приват - його поверненням Коломойський займається окремо, як в судах, так і менш чистими методами, типу маски-шоу в головному офісі і пікетів співробітників. Залишається Газбанк, Укрексімбанк і Ощадбанк. Правління Укргазбанку з минулого року ходить під звинуваченням в розкраданні.

Головний обвинувачений - екскерівник установи Олексій Омельяненко, але розслідується і ряд інших епізодів розкрадання. Керівника Укрексімбанку залучають за надуманим звинуваченням. Банк уже заявив, що Гриценко буде звільнений на найближчому засіданні наглядової ради. Кого призначать на його місце - поки неясно. На цьому тлі особливо цікаво виглядає боротьба за крісло глави Ощадбанку, що ведеться вже кілька місяців.

У серпні Андрія Пишного переобрали на місце голови правління банку. Але конкурс, передбачений законом, так і не відбувся. Тепер НБУ вимагає скасувати переобрання", - зазначив він.

За словами політолога, фінальний штрих, який пояснював би всі ці кадрові бродіння - всі чотири держбанку готуються до приватизації.

"Нескладно зрозуміти, що лояльне керівництво може дуже стати в нагоді тому, хто планує ці банки купити. Чи буде це Коломойський, або ж його цікавить тільки Приватбанк, а для інших державних банків підберуть інших власників, буде видно найближчим часом. Боротьба за контроль над банківською системою України триває", - резюмував Голобуцький.

Як писав OBOZREVATEL, адвокат Денис Галанский заявив, що ГПУ бачить "протизаконність" в діях глави Укрексімбанку Олександра Гриценка в проведенні стягнення на користь установи грошових коштів і цінних паперів які були предметом застави за неповернений кредит.

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