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22 грудня • оновлено в 00:31
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Ігор Мехеда
Ігор Мехеда
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Год Крысы: чем запрещено украшать новогоднюю ёлку

1.3т
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Обычай украшать вечнозеленые деревья на Новый год есть у многих народов мира. Корни этого обычая - в глубокой древности. Так, считали, что большинство духов плодородия уходят на зиму в потусторонний мир. Оставшиеся же на зиму в нашем мире духи плодородия поселяются в хвое вечнозеленых деревьев.

Поэтому для духов вешали подарки – то, что мы сейчас называем елочными украшениями – еду, разноцветные ленточки, шары из хвороста со свечным фонарем внутри и т.д. Предполагалось, что духи в ответ подарят обильный урожай в новом году. Также елка символизировала связь с предками и Мировое Дерево – связь между небесным, земным и подземным мирами.

Сейчас елку украшают уже стилизованными под современный мир украшениями. Тем не менее, прежний символизм просматривается и в них. Например, елочные шары светлых тонов гармонизируют энергетику, а гирлянды и дождик – это эволюция ленточек.

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Крыса любит украшения в форме еды, поэтому конфеты на елке, елочные игрушки в форме тортов подойдут идеально

Крыса любит украшения в форме еды, поэтому конфеты на елке, елочные игрушки в форме тортов подойдут идеально

На наступающий год Крысы елку следует украсить шарами и гирляндами любых светлых тонов, также белыми и синими шарами. Крыса любит украшения в форме еды, поэтому конфеты на елке, елочные игрушки в форме тортов и т.д. подойдут идеально.

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Не рекомендуется вешать на елку игрушки в форме животных и сломанные (разбитые) игрушки – они могут привести к неудачам в новом году.

Можно использовать елочный шар для особого ритуала. На узкой бумажной ленте необходимо написать свои желания и вложить ее в один из шаров, висящих на елке. По завершении новогодних праздников ленту достают из шара и пускают по ветру.

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Ігор Мехеда Ігор Мехеда
Теми
Ексклюзив Новий рік
Тег
Новий Рік-2020
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