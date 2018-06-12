Год безвизового режима дал потрясающие результаты - запущен самый эффективный механизм интеграции в Европу. 24 года Украина была полностью вовлечена в российское информационное и культурное пространство, причем зависимость от РФ во всех сферах жизни стремительно возрастала. Парадоксальная была ситуация - Украина направляла трудовые ресурсы во враждебную страну, где культивируется ненависть к украинцам как к людям "второго" сорта", где РФ ведет масштабную нацистскую пропаганду против украинцев как "недочеловеков", где все наши политические слабости использовались, чтобы ограбить Украину, чтобы не заплатить за транзит газа, чтобы заставить нас покупать лишнее топливо, чтобы уничтожить все украинские предприятия, которые конкурировали с российскими, чтобы заставить платить самые высокие таможенные пошлины.

И вот война заставила многих украинцев определиться со своей позицией, и признать РФ врагом даже вопреки многим деловым и родственным связям. А безвизовый режим открыл ворота интеграции в другом направлении. Теперь на Донбассе украинские власти неофициально помогают и стимулируют трудовую миграцию в Польшу. Уже спустя пару месяцев работы большинство жителей Донбасса сообщают своим землякам, что вместо ужасов Евросоюза, которые живописует российская пропаганда, на самом деле в Европе на порядок более высокий уровень жизни, чем в РФ. И за несколько месяцев вопросы о правильности выбранного Украиной пути отпадают начисто. Более того - безвизовый режим эффективно ослабляет экономику врага, в которой украинцы за многие годы стали играть весьма заметную во всех сферах экономики. Напротив, побывавшие в Европе украинцы возвращаются и привносят в нашу жизнь на порядок более высокие, чем в России стандарты культуры, бизнеса, гражданского общества.

Новини Почувствуйте разницу между Украиной и Рассеей

Открытие Европы заметно повысило конкуренцию на рынке рабочей силы в Украине - во многих отраслях возросли зарплаты, потому что конкурировать за квалифицированную рабочую силу теперь надо с ЕС. Да, пока мы не можем создать работу для миллионов наших граждан - но теперь мы понимаем, какой опыт должна избрать для себя страна, теперь никаких колебаний и "многополярности" не будет.

Теперь Украине надо все более активно закрывать безвизовый режим с РФ, разрывать все связи с Россией, которая продолжает войну и продолжает убивать украинцев. И надо наращивать интеграцию в европейскую экономику. Перенимать европейские стандарты качества, открывать финансовую и банковскую систему, создавать рынок земли, и другие инструменты, которые позволят как можно дальше оторваться и обогнать в развитии феодальную систему Путина.