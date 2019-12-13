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13 грудня • оновлено в 16:06
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"Гнати в шию!" Пропагандистів Кремля не пустили в Україну

1.7т
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Журналістів з Росії, які вирішили приїхати в Україну на "запрошення" президента Володимира Зеленського, не пропустили в країну.

Про це повідомив один із кореспондентів телеканалу "НТВ" Сергій Савін у своєму відеозверненні (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Ми прилетіли в" Бориспіль "вранці, о пів на десяту за московським часом. Далі – штатна процедура проходження контролю. Відразу заявили, хто ми, що ми, які цілі, на скільки приїхали на Україну, що збираємося робити", – сказав він.

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За його словами, метою візиту слало бажання дізнатися більше про резонансні події в Україні:

"Були заявлені теми: розслідування вбивства Павла Шеремета, майбутня активізація газових переговорів і обіцяний президентом Зеленським обмін полонених до кінця року і можливе припинення вогню на лінії зіткнення", – перерахував Савін.

Він також підкреслив, що у них перевірили документи, все відбувалося чемно і дипломатично.

"Потім запросили до відповідальної особи, було вручено рішення: відмова в перетині державного кордону, на в'їзд на Україну. Офіційна причина – я не зміг підтвердити мету свого запланованого перебування тут", – підсумував журналіст.

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Діна Баронова
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Русофобия? Какая русофобия? Мы свободная страна
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Федоров Федор
Федоров Федор
Шмоника опять попала в неудобное положение.
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