"Гнати окупантів!" Український військовий поставив на місце пропагандиста "ЛНР". Відео

На мосту біля Станиці Луганської, де в понеділок, 3 вересня, було завершено розмінування, український військовий поставив на місце пропагандиста одного з "республіканських" каналів.

Відповідне відео розповсюдила в мережі так звана "народна міліція ЛНР", яка знімала фейковий ролик про саботаж української сторони (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що пропагандист підійшов до співробітника українського представництва в Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню. На провокаційні питання той відреагував, закривши й опустивши камеру рукою.

Військовий поставив на місце пропагандиста "ЛНР" Скріншот з відео

Відео викликало бурхливу реакцію в мережі. Зокрема, блогер Necro Mancer обурився твердженням терористів, що їх укріплення на мосту, споруджене всупереч Мінським домовленостями, – це просто будка спостерігачів.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) назвав такі дії українського військового недостатньо жорсткими. "Треба було сц*кнути оркам під ноги", – відреагував він.

Суперечки розгорілися і на сторінці одіозного терориста, "офіційного представника народної міліції "ЛНР" Андрія Марочка в Twitter, який поскаржився на "свавілля". "Гнати окупанта треба з Луганська", "Русню вмочили в л*йно", "Радій, що не куля в лоб прилетіла", – відповіли йому в коментарях.

Увага! Відео містить пропаганду.

Там орки дуже переймаються від Дій нашого представника Який Їм немного по камері надававши. Я Їм свою точку зору написавши всюди ...

🔥 телеграм-канал ⬇️ https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/DEI8zvpUje - Анатолій Штірліц (@ Shtirlitz53) September 3, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на тому ж мосту представники "ЛНР" влаштували перепалку з українською стороною, заявляючи претензії на населені пункти Щастя та Станиця Луганська.

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