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Головна редакторка українського Vogue потрапила в скандал через плагіат російського глянцю

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Головну редакторку українського Vogue Ольгу Сушко викрили у плагіаті тексту з журналу Harper's Bazaar, виданого в Росії ще у 2006 році.

Редакторська колонка Сушко майже слово у слово повторює листа до читачів головної редакторки Шахрі Амірханової. Викривальні докази оприлюднили на каналі Telegram "Київ Фешн Лавез".

"Ганьба, Олю Сушко, ганьба! Головний редактор ''головного'' видання про моду бере зі свого архіву журнал дванадцятирічної давнини та просто пише чужий текст", — підписали фото сторінок журналів у соцмережі.

Головна редакторка українського Vogue потрапила в скандал через плагіат російського глянцю

Номер за липень-серпень 2006 Harper's Bazaar

Telegram "Київ Фешн Лавез"

Новини
''Нервово курить'': Полякову звинуватили у плагіаті Лободи
Головна редакторка українського Vogue потрапила в скандал через плагіат російського глянцю

Червневий номер українського Vogue

Telegram "Київ Фешн Лавез"

Знімки були оприлюднені ще 28 жовтня, однак станом на 11 ранку 29 жовтня ні сама Сушко, ні офіційний сайт Vogue Україна не прокоментували звинувачення у плагіаті.

Ольга Сушко

Ольга Сушко

Facebook Ольга Сушко

Нагадаємо, що Ольга Сушко очолює українську редакцію Vogue з 2016 року. На початку свого призначення головна редакторка обіцяла "внести нові ідеї у розвиток бренду", йдеться в онлайн-версії глянцю.

Як писав OBOZREVATEL, у лютому 2018 року український співак потрапив у скандал через звинувачення у плагіаті. Його викрили у копіюванні популярної ізраїльської пісні.

Місце
Україна
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