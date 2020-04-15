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15 квітня • оновлено в 19:04
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Глава УГКЦ заявив про безпрецедентні заходи на Великдень

1.5т
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Вперше, з часів підпілля Української греко-католицької церкви, богослужіння та освячення пасок на Великдень буде за закритими дверима.

Про це в розмові з шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар заявив глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук) в ефірі програми "Відкрита Церква" на YouTube-каналі "Живе телебачення" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав

synod.ugcc.ua

"Особливістю нинішнього Великодня у всіх країнах світу, особливо, де присутня наша церква, наші богослужіння відбуватимуться практично за закритими дверима. І участі наших віруючих в них, як це традиційно відбувається, не буде", – говорить Блаженніший Святослав.

У той же час він підкреслює, що це необхідно, щоб зберегти життя і здоров'я людей.

"Цей Великдень буде проходити вдома, коли ми, можливо, вперше після часів підпілля нашої церкви, будемо освячувати великодні кошики онлайн", – сказав глава УГКЦ.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський закликав українців відсвяткувати Великдень вдома, так як масове скупчення людей під час богослужінь створює ідеальне середовище для поширення коронавируса.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
УГКЦ церква карантин
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