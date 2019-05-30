Глава РПЦ в Україні "засвітився" на синоді в Росії: фото

Глава РПЦ в Україні, митрополит Онуфрій у четвер, 30 травня, відвідав Росію.

Як передає sprotyv.info, він був помічений на засіданні синоду РПЦ в Санкт-Петербурзі, який проходив під проводом патріарха Кирила.

У Кирила в черговий раз не визнали незалежну Православну церкву України на чолі з митрополитом Епіфанієм, назвавши Онуфрія "митрополитом Київським і всієї України".

Онуфрій зустрівся з Кирилом sprotyv.info

Онуфрій зустрівся з Кирилом sprotyv.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні глава ПЦУ Епіфаній прийняв кардинальне рішення по УПЦ КП після скандалу, який розгорівся після висловлювань патріарха Філарета про розкол в українському православ'ї.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!