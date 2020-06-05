В Україні, незважаючи на ослаблення карантину, масковий режим не скасовували, тим паче, що щодня реєструють нових заражених коронавірусом (COVID-19).
Про це в п'ятницю, 5 червня, на брифінгу розповів глава МОЗ Максим Степанов.
"В Україні обрана стратегія стримування (хвороби. – Ред.). Але вона не скасовує масковий режим і дотримання соціального дистанціювання", – зазначив він.
Карантин в Україні
Нагадаємо, що в понеділок, 1 червня, в Україні почався черговий етап ослаблення карантину. Також Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило правила роботи закладів громадського харчування під час карантину, які повноцінно запрацюють з 5 червня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, що карантин в Україні через поширення коронавірусної інфекції COVID-19 однозначно триватиме до 22 червня.
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