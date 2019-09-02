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2 вересня • оновлено в 19:28
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Глава АМКУ засвітив дорогі аксесуари на зустрічі з Зеленським: фото

1.1т Читати матеріал російською

Глава Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв засвітив дорогі аксесуари на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським

Підтверджувальне фото зробив кореспондент "Апострофа" Олександр Гончаров (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, у кадр потрапила ручка в руках Терентьєва. На канцелярському приладді видно логотип елітного готелю в Римі (Італія) Gran Melia Rome, номери в якому коштують від 450 до 4500 євро за ніч.

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Юрій Терентьєв засвітив дорогі аксесуари перед Зеленським

Юрій Терентьєв засвітив дорогі аксесуари перед Зеленським

Терентьєв засвітив дорогу ручку з готелю в Римі

Терентьєв засвітив дорогу ручку з готелю в Римі

Скріншот

Терентьєв засвітив дорогу ручку з готелю в Римі

Терентьєв засвітив дорогу ручку з готелю в Римі

Скріншот

Крім того, на iPhone Терентьєва помітили чохол від італійського бренду Gucci. Такий б\у аксесуар коштує від 350 до 700 доларів.

Терентьєв засвітив чохол для iPhone від Gucci

Терентьєв засвітив чохол для iPhone від Gucci

Скріншот

Юрій Терентьєв засвітив дорогі аксесуари перед Зеленським

Юрій Терентьєв засвітив дорогі аксесуари перед Зеленським

latifundist.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше главі Конституційного суду Наталії Шапталі пригадали скандал із годинником за $7 тисяч.

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Особи
Юрій Терентьєв Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Антимонопольний комітет України
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CARGO 100
CARGO 100
"Если появился кто-то, готовый свернуть горы, за ним обязательно пойдут другие, готовые свернуть ему шею."
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