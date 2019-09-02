Глава АМКУ засвітив дорогі аксесуари на зустрічі з Зеленським: фото

Глава Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв засвітив дорогі аксесуари на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським

Підтверджувальне фото зробив кореспондент "Апострофа" Олександр Гончаров (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, у кадр потрапила ручка в руках Терентьєва. На канцелярському приладді видно логотип елітного готелю в Римі (Італія) Gran Melia Rome, номери в якому коштують від 450 до 4500 євро за ніч.

Юрій Терентьєв засвітив дорогі аксесуари перед Зеленським

Терентьєв засвітив дорогу ручку з готелю в Римі Скріншот

Терентьєв засвітив дорогу ручку з готелю в Римі Скріншот

Крім того, на iPhone Терентьєва помітили чохол від італійського бренду Gucci. Такий б\у аксесуар коштує від 350 до 700 доларів.

Терентьєв засвітив чохол для iPhone від Gucci Скріншот

Юрій Терентьєв засвітив дорогі аксесуари перед Зеленським latifundist.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше главі Конституційного суду Наталії Шапталі пригадали скандал із годинником за $7 тисяч.

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