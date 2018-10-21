''Гірше Києва або Харкова'': Ніцой обурив ''московський'' стиль спілкування на Буковині

Українська письменниця Лариса Ніцой залишилася незадоволена службою таксі в Чернівцях, яка спілкувалася з нею російською мовою.

"В голові одразу думка, що це може бути оператор, який сидить не в Чернівцях, а в зросійщеному Харкові, Дніпрі чи Одесі, є таке таксі, що працює на кілька міст", - написала вона в своєму Facebook.

Письменниця навела діалог зі службою таксі (авторський стиль збережено. - Ред.):

- Здравствуйтє, куда падавать машину? - Перепрошую, це чернівецьке таксі? Бо я телефоную в Чернівці. - Да, ето Чєрновци. - А чому ви зі мною розмовляєте московською? - А вам какая разніца?. - Для мене є різниця. Велика. - Добре, кажу українською. Вільної машини немає.

"Київське таксі мені вже рік такого питання не ставить", - підсумувала вона.

Випадок викликав бурхливу дискусію: "Усі міста русифіковні - і Львів, і Чернівці, і Івано-Франківсь, і Тернопіль, не кажучи вже про північ, південь, центр, і схід", "Прикордоння "комуністичної тюрми" завжди заселялись НКВД-КГБшними елементами".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ніцой порадила українцям залучати до кримінальної відповідальності тих, хто порушує рішення Конституційного суду про обов'язковість української мови в публічній сфері.