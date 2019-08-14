Героя зустріли на колінах: під Житомиром зворушливо вшанували пам'ять воїна ЗСУ

У середу, 14 серпня, в смт Миропіль Житомирської області привезли тіло загиблого воїна ЗСУ Дмитра Дашковця, який помер від важких поранень.

Як пише "Твій Романів", його односельці стали на коліна на узбіччях дороги, по якій їхав траурний кортеж. З собою вони принесли прапори України.

Віддати данину пам'яті захиснику України прийшли цивільні та військові. Крім того, дорогою до рідного містечка загиблого бійця вшанували жителі сіл, які знаходяться вздовж траси. Люди сформували колони, а коли воїна провозили повз – ставали на коліна.

Прощання з Дмитром Дашковцем відбудеться 15 серпня о 12:00 в Мирополі на вулиці Перемоги, 18. Поховають Героя на кладовищі на Кам'янці.

Загиблий воїн ЗСУ Дмитро Дашковець Спільнота "Миропіль" у Facebook

Попрощатися з Героєм люди прийшли з прапорами України "Твій Романів"

Люди стали на коліна уздовж траси "Твій Романів"

Місцевий жителі вийшли віддати данину пам'яті Герою "Твій Романів"

Траурний кортеж з тілом загиблого воїна "Твій Романів"

Люди стали на коліна перед Героєм "Твій Романів"

Українці зустрічають загиблого Героя Дмитра Дашковця "Твій Романів"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Дашковець помер 12 серпня в лікарні імені Мечникова у Дніпрі. Його боротьба за життя тривала кілька днів, але травми виявилися несумісними з життям – біля селища Широкине куля увійшла воїну в лоб і вийшла через потилицю.

Пізніше пресслужба 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського зазначила, що воїн, який помер від поранень, отриманих під Широкиним, нібито завдав їх собі сам – внаслідок необережного поводження з особистою зброєю.

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