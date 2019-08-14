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Героя зустріли на колінах: під Житомиром зворушливо вшанували пам'ять воїна ЗСУ

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У середу, 14 серпня, в смт Миропіль Житомирської області привезли тіло загиблого воїна ЗСУ Дмитра Дашковця, який помер від важких поранень.

Як пише "Твій Романів", його односельці стали на коліна на узбіччях дороги, по якій їхав траурний кортеж. З собою вони принесли прапори України.

Віддати данину пам'яті захиснику України прийшли цивільні та військові. Крім того, дорогою до рідного містечка загиблого бійця вшанували жителі сіл, які знаходяться вздовж траси. Люди сформували колони, а коли воїна провозили повз – ставали на коліна.

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Прощання з Дмитром Дашковцем відбудеться 15 серпня о 12:00 в Мирополі на вулиці Перемоги, 18. Поховають Героя на кладовищі на Кам'янці.

Загиблий воїн ЗСУ Дмитро Дашковець

Загиблий воїн ЗСУ Дмитро Дашковець

Спільнота "Миропіль" у Facebook

Попрощатися з Героєм люди прийшли з прапорами України

Попрощатися з Героєм люди прийшли з прапорами України

"Твій Романів"

Люди стали на коліна уздовж траси

Люди стали на коліна уздовж траси

"Твій Романів"

Місцевий жителі вийшли віддати данину пам'яті Герою

Місцевий жителі вийшли віддати данину пам'яті Герою

"Твій Романів"

Траурний кортеж з тілом загиблого воїна

Траурний кортеж з тілом загиблого воїна

"Твій Романів"

Люди стали на коліна перед Героєм

Люди стали на коліна перед Героєм

"Твій Романів"

Українці зустрічають загиблого Героя Дмитра Дашковця

Українці зустрічають загиблого Героя Дмитра Дашковця

"Твій Романів"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Дашковець помер 12 серпня в лікарні імені Мечникова у Дніпрі. Його боротьба за життя тривала кілька днів, але травми виявилися несумісними з життям – біля селища Широкине куля увійшла воїну в лоб і вийшла через потилицю.

Пізніше пресслужба 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського зазначила, що воїн, який помер від поранень, отриманих під Широкиним, нібито завдав їх собі сам – внаслідок необережного поводження з особистою зброєю.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна Житомир
Тег
ЗСУ
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Портников Николай
Портников Николай
думали депутат рады едет
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Воин Вооруженных сил Украины Дмитрий Дашковец, который скончался в больнице имени Мечникова в Днепре, получил ранения, вероятно, вследствие неосторожного обращения с личным оружием. Об этом на странице в Facebook информирует пресс-служба 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. Напомним, украинский защитник умер 13 августа в результате сквозного пулевого ранения в голову. Командование части сообщило, что травмы, которые получил военнослужащий во время боевого дежурства вблизи населенного пункта Широкино (Донецкая область) и которые в дальнейшем привели к его смерти, не были результатом огневого поражения со стороны противника. Вот и весь ваш героизм.
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
Данилов Андрей, не зря же какой то там генерал еще ппару лет назад сказал, что только НЕБОЕВЫХ потерь больше 10 тыс. Немцы в 2017 году подсчитали минимум 50 тыс. уничтоженных карателей
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ползать вам ещё не переползать на коленях-то. Пока не отведете войска и не прекратите войну.
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
Кристина Стефанова, пока это выгодно всякой жи.довской м.рази типо коломойши, войну не прекратят
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