Врятувала дітей від Росії: історія Катерини Донцової, яка здійснила подвиг у 2014 році

Найбільше через бойові дій на Сході України постраждали незахищені категорії населення, і серед них — діти-сироти. Однак і в нелюдських умовах війни справжні подвиги здійснювали не лише військові та волонтери, а й люди, покликання яких — турбота про тих, хто не може себе захистити самостійно.
Яскравий приклад такої людини — Катерина Донцова. Чим запам'яталася ця жінка і як врятувала десятки життів українців — у матеріалі OBOZREVATEL.
Врятувала дітей від Росії
У червні 2014 року, коли українські війська вже не контролювали Луганськ, вона була головним лікарем Луганського обласного будинку дитини №2. Тоді вона не допустила того, щоби представники так званої "ЛНР" вивезли на територію Росії 69 сиріт.
"Влітку 14-го року діти-сироти, діти інтернатів та діти шкіл були вивезені", — розповідає Катерина сьогодні. "Сказали, збирайся протягом години, ви із працівниками, з дітьми евакуйовуєтеся у Крим. Це були два автобуси, куди треба було посадити 60 дітей, причому 30 із них півторарічні діти.
Було дуже важко, але ми зібралися, ми завантажили дітей, ми були вже через півтори години на кордоні в Ізвариному, кордон російський... І тут люди з автоматами, що супроводжували мене, сказали, що до Криму ми не їдемо. Ось тут — Ростовська область, місто Донецьк, зараз у дитячу лікарню, а завтра у Ростов..."
Луганський обласний будинок дитини
Розуміючи, що ситуація розвивається неконтрольованим чином, Катерина не розгубилася і не піддалася тиску бойовиків. Вона відразу ж чітко заявила про свою позицію, і не відступилася від неї ні на крок, незважаючи на всі підступи окупантів.
"Я не вийшла з автобуса, зажадала представника митниці: у мене були всі документи. Я сказала, що я — опікун всіх цих дітей, всі діти громадяни України і звідси нікуди не поїдуть", — розповідає Катерина.
"Фактично ми дев'ять годин провели на митниці, у двох автобусах, із шістдесятьма дітьми. Приїздила прокуратура Ростовської області і брала у мене свідчення. Бойовики забирали у мене документи, хотіли їх порвати, знищити".
Однак жодні хитрощі, ні прямий емоційний тиск не переконали Катерину Донцову піддатися спокусі і пустити ситуацію на самоплив. Вона вирішила інакше — чекати до кінця, поки ситуація не отримає міжнародного розголосу.
Так і сталося: про ситуацію дізналися у МЗС і відразу ж звернулися із нотою до Російської Федерації, а також привселюдно заявили про ситуацію у міжнародній спільноті.
Вихованці інтернату
Мабуть, такий тиск у відповідь був більш вагомим, ніж психологічна "обробка" Катерини бойовиками. Але нерадісні пригоди дітей на цьому не завершилися ...
"Власне, це було о третій годині ночі, було ухвалене рішення, що ми повертаємося до Луганської області. Ми нарешті сіли в автобуси... Мій "Соболь" без водія... Уявляєте, ніч, кричали діти... У мене двоє медбратів із пляшками їх годують, я кажу, можете водити, вони кажуть — ні.
І у мене було дві медсестри, одна стоїть із них, на щастя, змогла повести. І ми через три години, минаючи ростовські траси, в'їхали в Україну, в Чорткове о шостій ранку. На Батьківщину, з поцілунками, з радістю, і все було добре", — згадує Катерина Донцова.
"Тут я продовжую творити"
Після пережитого стресу Катерина могла з чистою совістю вибрати простіший шлях — викладати в університеті або піти на пенсію. Однак вона обрала своє покликання — турботу про дітей. Тому вона переселилася у Сєвєродонецьк, де була можливість отримати приміщення для нового будинку дитини. Воно знайшлося — це був невикористовуваний протитуберкульозний санаторій.
"Коли ми зрозуміли, що повернення назад немає, я приїхала до Сєвєродонецька, до керівника області, він сказав: ось іди, вибирай приміщення, і розгортайся. Ця територія була порожня, ми сюди зайшли, розгорнулися. Ми працюємо зараз тут", — розповідає Катерина.
Катерина Донцова
Зараз у цьому будинку дитини — кілька десятків діток і достатня кількість персоналу. Багато що змінилося, але незмінною залишилася ставлення Катерини до своєї роботи і взагалі — своєї місії.
"Моє завдання — покинутих у дитячих лікарнях, у пологових будинках нагодувати, вилікувати і виховати такими, щоб їх захотіли всиновити. Ми вчили їх називати нас так, щоб вони знали, що на них чекає. Ніхто з них не побіжить мені назустріч і не скаже мені "мама!".
Ні, у них у кожного буде своя мама. Я для них просто "Катя"", — розповідає Катерина Донцова, яка сьогодні керує новим будинком дитини. Зараз їй допомагає не тільки держава, а й волонтери, і громадські організації.
І дійсно — рівень життя діток на новому місці, мабуть, покращився. Це тішить Катерину, проте її мрія — щоб кожна дитина знайшла собі маму. "Дитина має вирости у теплі, у світлі і в солодкості. Але у нас не вистачає "вітаміну М", "вітаміну мами".
Вже опинившись тут, у цій ситуації, я зрозуміла, що найактуальніше нині — це принцип і сьома заповідь Матері Терези: що б ти не будував роками — будь готовий, що будь-якої миті це все може впасти... Але ти не опускай рук, продовжуй будувати заново. Тут я продовжую створювати. Заради цього ми тут", — запевняє Катерина.
І їй неможливо не повірити — адже свої слова вона підтверджує справами.
Сьогодні Катерина Донцова — одна з героїнь проекту "Герої наших сердець", ініційованого Міністерством з питань тимчасово окупованих територій (МТОТ). Він об'єднав 9 історій героїв, які змогли у важких умовах війни не впасти у відчай, а знайти себе і допомагати іншим.
Цікаво, що, прочитавши історію про Катерину на сайті проекту, кілька рядків про неї написала вдячна родина, якій вона свого часу допомогла усиновити дітей:
"У 2013 році у серпні в Луганському будинку малюка №2 ми усиновили двох хлопчиків Рустама і Радика лише завдяки турботі К.М. Донцової. Вона стала героєм, янголом-охоронцем для нашої сім'ї. Низький їй уклін! Сім'я Бузика". Мабуть, такі слова — найкраще, що може почути на свою адресу людина, яка щиро вірить у те діло, якому вона присвячує своє життя.
Про решту героїв проекту можна прочитати на сайті: https://heroes.mtot.gov.ua
Також будь-яка людина може розповісти історію про героїв, відомих їй, заповнивши форму: https://heroes.mtot.gov.ua/i-know-hero/
Проект "Герої наших сердець" ініційований МТОТ і реалізується за допомогою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). OBOZREVATEL — інформаційний партнер проекту.
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