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25 квітня • оновлено в 23:32
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Геращенко розкрив деталі моторошної схеми лікаря з Києва

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Національна поліція України зупинила злочинну діяльність міжнародної, транснаціональної групи, яка протягом тривалого часу займалася продажем новонароджених дітей у Китайську Народну Республіку.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Організаторами злочинної групи виявилися головлікар приватної репродуктивної клініки та її син. До групи також входили троє громадян КНР і два українця.

Як пояснив Геращенко, злочинці продавали дітей, народжених українськими жінками в Китай за гроші. "Ціна" однієї дитини – приблизно 50 тисяч доларів.

Немовлят продавали у Китай: Геращенко розкрив деталі моторошної схеми лікаря з Києва

"Клієнтів шукали як правило серед громадян КНР – самотніх чоловіків певної орієнтації, які бажають народити дитину в Україні методом штучного запліднення за допомогою послуг донора і сурогатної матері. Після народження дитини сурогатна мати давала згоду на заміну батьків у свідоцтві про народження, в результаті чого батьками дитини ставали громадянин КНР і його фіктивна дружина. Надалі, громадянин КНР, маючи документи, що підтверджують його батьківство, вивозив дитину за межі України", – розповів Геращенко.

Зараз перевіряються ще 140 громадян КНР на предмет причетності до купівлі новонароджених дітей в Україні з порушенням чинного законодавства. Реальна кількість народжених в Україні і вивезених за її межі немовлят ще належить встановити.

"Поліція докладе всіх зусиль, щоб цього більше не повторилося! Справа в тому, що повноцінного регулювання такої сфери як сурогатне материнство в Україні на сьогоднішній день не існує. Але воно і прямо не заборонено законом, і тому все відбувається за цивільно-правовим договором, виконання якого контролюється самими його сторонами. Навіть нотаріального посвідчення такого договору не потрібно!", – написав Геращенко.

За фактом діяльності угруповання відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує від п'яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Квартира, в якій утримували новонароджених дітей перед відправкою в Китай

Квартира, в якій утримували новонароджених дітей перед відправкою в Китай

Антон Геращенко \ Facebook

Квартира, в якій утримували новонароджених дітей перед відправкою в Китай

Квартира, в якій утримували новонароджених дітей перед відправкою в Китай

Антон Геращенко \ Facebook

Квартира, в якій утримували новонароджених дітей перед відправкою в Китай

Квартира, в якій утримували новонароджених дітей перед відправкою в Китай

Антон Геращенко \ Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запоріжжі керівник одного з інтернатів за гроші надавав дітей для виконання важкої роботи стороннім особам.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Антон Геращенко
Місце
Україна
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Чан Джеки
Чан Джеки
думаю что их судьба смерть .и на зоне им жизни нема.
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