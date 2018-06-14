Геноцид Сталіна: Шотландія та Іллінойс підтримали український народ

Американський штат Іллінойс присвятив 2018 рік пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.

"Губернатор штату Іллінойс Брюс Раунер видав прокламацію, яка проголошує 2018 рік роком пам'яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 рр. в Україні, штучно спричиненого радянською владою", - повідомила прес-служба посольства України в США в Facebook.

Крім того, спікер Верховної Ради Андрій Парубій розповів 14 травня, що опозиція і коаліція парламенту Шотландії також підтримали резолюцію, якою Голодомор визнається геноцидом українського народу

"У цьому році 85-я річниця від цієї великої трагедії, і нам важливо розуміння світу цієї події, цієї трагедії для України. Для нас особливо важливо, що всі партії - і опозиції, і коаліції - підтримали спільну резолюцію про те, що Голодомор - це геноцид проти українців", - зазначив він, передає прес-служба парламенту за підсумками зустрічі глави ВР зі спікером парламенту Шотландії Кеном Макінтошем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді 2017 року Австралія підтримала заяву, що засуджує дії сталінського режиму, спрямовані на знищення національних, культурних і релігійних прав українців.

6 лютого депутат Кнесету Акрам Хасон представив на розгляд парламентаріїв законопроект, який оголошує в Ізраїлі офіційним днем пам'яті жертв Голодомору в Україні, який пропонується визнати актом геноциду.

10 травня штат Канзас приєднався до визнання геноциду. А 28 травня Міссурі визнав Голодомор, ставши таким чином 11 американським штатом.