''Геноцид гусей'': пропагандисти відзначилися безглуздим фейком про ЗСУ

Пропагандистські ЗМІ вигадали новий фейк про Збройні сили України, згідно з яким українці застрелили гусака мирного жителя.

Про це на своїй сторінці в Twitter написав блогер Фашик Донецький. Він опублікував дані так званої "народної міліції ЛНР", яка і стала джерелом розповідей про "звірства".

"Київські силовики під час новорічних свят застрелили гусака жителя Станично-Луганського району, господар птаха дивом залишився живий", – заявили в "МВС ЛНР".

Twitter фашиків Донецький

Користувачі рознесли безглуздий фейк, написавши безліч саркастичних коментарів. "МЗС РФ уже зробило заяву?", "Геноцид гусей, чи шо?", "Снайпер ЗСУ потрапляє гусакові в око, а дзьобом, що відлетів, вбиває ополченця, що знаходиться поруч", "Ну, а шо? 100 грамів хліба просто так жувати?" – відповіли під постом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії придумали нову страшилку про Україну, згідно з якою США нібито хотіли створити в Криму військово-біологічну базу.