Ще один українець набив тату з Кернесом. Фото та відео
У мережі з'явилося відео створення ще одного татуювання на честь померлого мера Харкова Геннадія Кернеса.
Житель міста вирішив набити стилізоване чорно-біле зображення політика на своїй нозі. Відповідним роликом 24 грудня поділився місцевий Telegram-каналі "Харків Life" (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).
На відео видно процес створення тату, а також кінцевий результат. "На честь кращого правителя міста. Ти в наших серцях", – написав власник наколки з Кернесом.
На зображенні, яке набив харків'янин, Кернес у краватці-метелику і костюмі стоїть на тлі контуру Харківської області. У правій руці мера – булава. Лівою він показує знак V, що означає перемогу або мир. Цей жест покійний часто робив на фото.
Нагадаємо, раніше в мережу потрапили кадри, як хлопець набивав на лобі татуювання з написом "Кернес живий". Пізніше харків'янин Євген Івашко прокоментував свій вчинок. Він заявив, що покійний мер "багато що зробив для міста".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Про смерть мера Харкова Кернеса через ускладнення, викликані коронавірусом, стало відомо 17 грудня.
Протягом трьох місяців він боровся з хворобою в берлінській клініці "Шаріте", пережив кому.
Але 11 грудня у голови Харкова відмовила друга нирка і його перевели на повний діаліз.
Політика поховали в Харкові 23 грудня. Під час церемонії невідомі запустили салют.
На хресті, який встановили на могилі Кернеса, помітили іншу дату його смерті – 16 грудня.