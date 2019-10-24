Гарбуз, рис і монети: озвучений оригінальний ритуал на Хелловін

Астролог Ефа Форіна розповіла про те, що на Хелловін можна провести ритуал на захист будинку.

Для ритуалу знадобиться один невеликий гарбуз, рис і монети, – пояснила вона в блозі OBOZREVATEL.

"Беремо гарбуз, зрізаємо верхівку, виймаємо насіння і м'якоть. Кладемо на дно рис із розрахунку 3 ложки на кожного члена родини. Наприклад, якщо в родині 4 особи, кладемо 12 ложок рису. Далі кладемо монетки – теж по 3 на кожного члена сім'ї", – розповіла вона.

На Хелловін можна провести обряд на захист будинку

За словами астролога, далі необхідно закрити гарбуз "кришкою" і залишити на всю ніч біля вхідних дверей.

Ефа Форіна уточнила: на відміну від традиційних гарбузів на Хелловін, у цей гарбуз не потрібно поміщати свічку. Але цієї ночі обов'язково потрібно запалити свічки в домі – "згідно з повір'ями, вони відлякують злих духів", – пояснила вона.

Наступного дня, 1 листопада, цей гарбуз необхідно винести на природу, щоб "задобрити духів природи".

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL запропонував ідеї моторошних привітань із Хелловіном і оригінального манікюру.

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