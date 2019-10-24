Головна Новини
24 жовтня • оновлено в 21:10
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Гарбуз, рис і монети: озвучений оригінальний ритуал на Хелловін

560 Читати матеріал російською

Астролог Ефа Форіна розповіла про те, що на Хелловін можна провести ритуал на захист будинку.

Для ритуалу знадобиться один невеликий гарбуз, рис і монети, – пояснила вона в блозі OBOZREVATEL.

"Беремо гарбуз, зрізаємо верхівку, виймаємо насіння і м'якоть. Кладемо на дно рис із розрахунку 3 ложки на кожного члена родини. Наприклад, якщо в родині 4 особи, кладемо 12 ложок рису. Далі кладемо монетки – теж по 3 на кожного члена сім'ї", – розповіла вона.

На Хелловін можна провести обряд на захист будинку

На Хелловін можна провести обряд на захист будинку

За словами астролога, далі необхідно закрити гарбуз "кришкою" і залишити на всю ніч біля вхідних дверей.

Новини
Хэллоуин 2019: как привлечь деньги, здоровье, удачу

Ефа Форіна уточнила: на відміну від традиційних гарбузів на Хелловін, у цей гарбуз не потрібно поміщати свічку. Але цієї ночі обов'язково потрібно запалити свічки в домі – "згідно з повір'ями, вони відлякують злих духів", – пояснила вона.

Наступного дня, 1 листопада, цей гарбуз необхідно винести на природу, щоб "задобрити духів природи".

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL запропонував ідеї моторошних привітань із Хелловіном і оригінального манікюру.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ексклюзив Хеллоуїн
Особа
Ефа Форіна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel