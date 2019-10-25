Гарбуз і яблуко: астролог назвала спосіб повернути любов

Астролог Ефа Форіна запропонувала провести на Хелловін ритуал на гармонізацію стосунків.

Щоб провести ритуал, знадобиться гарбуз і яблуко, – пояснила вона в блозі OBOZREVATEL.

"Якщо ви посварилися з коханою людиною, за допомогою гарбуза і звичайного яблука можна налагодити стосунки", – запевнила астролог.

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За її словами, ритуал виглядає так: "Яблуко розрізаємо навпіл. На одній половинці викарбовуємо своє ім'я, на другій – свого коханого. Потім дві половинки яблука знову з'єднуємо, можна за допомогою кухонних шпаг. Потім беремо гарбуз, робимо в ньому отвір, кладемо в нього яблуко і накриваємо "кришкою".

Далі, за словами Ефи Форіної, на всю ніч потрібно залишити цей гарбуз біля ліжка, де спить пара, "або на підвіконні, але обов'язково в спальні".

"1 листопада потрібно винести гарбуз із дому і залишити на природі – у красивому гармонійному місці", – пояснила вона.

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