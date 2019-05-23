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/Суспільство

"Ганьба!" "Укрзалізниця" втрапила у новий скандал: обурливі фото

21тЧитати матеріал російською

"Укрзалізниця" втрапила у новий скандал через жахливий стан своїх потягів.

Так, обурливі фото показала на своїй сторінці у Facebook користувачка Маріанна Сторожук. "Познайомтеся — це електричка "Ужгород-Мукачево". Ціну за проїзд підвищили. Умови — фото. Вікна немиті, сидіння — мало того, що брудні, ще й підперті палицею", — написала вона. (Щоб подивитися знімки, доскрольте до кінця сторінки).

Пасажирка розповіла, що, крім усього цього, на голову під час поїздки їй крапало пиво.

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Електричка "Ужгород-Мукачево"

Електричка "Ужгород-Мукачево"

Facebook Маріанни Сторожук

"Шановна "Укрзалізниця", чим обумовлене підвищення цін на проїзд? Я згодна платити, але хочу їхати у людських умовах на роботу", — наголосила жінка.

Електричка "Ужгород-Мукачево"

Електричка "Ужгород-Мукачево"

Facebook Маріанни Сторожук

Електричка "Ужгород-Мукачево"

Електричка "Ужгород-Мукачево"

Facebook Маріанни Сторожук

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Укрзалізниця" знову втрапила у скандал із поїздом №766 сполученням "Миколаїв-Київ", в якому були відсутні кондиціонери, незважаючи на включення цієї послуги у вартість квитків.

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Тема
Скандал навколо "Укрзалізниці"
Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
если в человеческих условиях,то стоимость проезда будет не человечесская,пассажирские перевозки крайне убыточны.
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Зато вы едите в Европу. Петюня утверждает, что прямо семимильными шагами, и вы все ближе, и ближе. А Европа почему то все дальше и дальше от вас. Но что особо радует, так это то, что благодаря Омеляну в Россию, это убожество, что у вас поездами зовется, больше не ездит. А то у тех, кто успел вкусить прелести обслуживания "Укрзалізниця" наступало состояние перманентного шока.
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леня зе
леня зе
ты радуйся хоть это есть.что имеете все наследие СССР.
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