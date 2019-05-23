"Ганьба!" "Укрзалізниця" втрапила у новий скандал: обурливі фото

"Укрзалізниця" втрапила у новий скандал через жахливий стан своїх потягів.
Так, обурливі фото показала на своїй сторінці у Facebook користувачка Маріанна Сторожук. "Познайомтеся — це електричка "Ужгород-Мукачево". Ціну за проїзд підвищили. Умови — фото. Вікна немиті, сидіння — мало того, що брудні, ще й підперті палицею", — написала вона. (Щоб подивитися знімки, доскрольте до кінця сторінки).
Пасажирка розповіла, що, крім усього цього, на голову під час поїздки їй крапало пиво.
Електричка "Ужгород-Мукачево"
Facebook Маріанни Сторожук
"Шановна "Укрзалізниця", чим обумовлене підвищення цін на проїзд? Я згодна платити, але хочу їхати у людських умовах на роботу", — наголосила жінка.
Електричка "Ужгород-Мукачево"
Facebook Маріанни Сторожук
Електричка "Ужгород-Мукачево"
Facebook Маріанни Сторожук
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Укрзалізниця" знову втрапила у скандал із поїздом №766 сполученням "Миколаїв-Київ", в якому були відсутні кондиціонери, незважаючи на включення цієї послуги у вартість квитків.
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