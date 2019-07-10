"Ганьба для України": телеміст з Росією назвали спробою інформаційного теракту

Спроба телеканалу NewsOne провести телеміст з російським пропагандистським телебаченням – це спроба здійснити інформаційний теракт.

Про це заявив в ефірі ObozTV радник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, політичний і громадський діяч Зорян Шкіряк.

"Сама ідея такого телемосту – злочинна, неприйнятна, аморальна. Це повна ганьба для України, тут я солідарний з усім патріотичним українським суспільством", – сказав Шкіряк.

"Я для себе визначаю його (телеміст. – Ред.) як спробу здійснення інформаційного терористичного акту проти державної незалежності", – наголосив він.

Шкіряк припустив, що Росія використовує скандал, який спалахнув через "телеміст", у власних цілях.

"Чи розуміли в Кремлі, що українці не дозволять цей телеміст? Вірогідно, розуміли. Чи були це спроба перевірити реакцію? Вірогідно, була. Яка технологія за цим стояла? Хто виграє в результаті спроби організації цього шабашу? Теж питання дискусійне. Ми з вами зараз істини не знайдемо", – констатував він.

Втім, на його думку, Україна "виграла з оглядом на те, що цей антидержавний шабаш не відбувся".

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Також Шкіряк додав, що не вважає NewsOne українським телеканалом.

"Це абсолютно проросійський і пропагандистський телеканал, який завдає шкоди державній незалежності України. І мені дуже шкода, що за 5 років президент Порошенко не знайшов можливості захистити український телепростір від інформаційного терору РФ, який відбувається через покупку українських ЗМІ відвертими ворогами України", – висловився радник глави МВС.

Через громадський тиск NewsOne скасував анонсований телеміст "Треба поговорити" Скріншот Youtube

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Телеканал NewsOne, який входить в медіа-групу Віктора Медведчука, анонсував проведення 12 липня телемосту під назвою "Треба поговорити" з пропагандистським каналом "Росія 1".

Як пояснив NewsOne в своїй заяві, цей телеміст нібито стане "діалогом між народами України і Росії" заради "миру".

Ідея ефіру з кремлівськими пропагандистами викликала обурення представників влади і громадськості.

В результаті телеканал повідомив про скасування телемосту "через прямі погрози фізичної розправи на адресу каналу, журналістів та їхніх сімей".

Національна рада з питань радіо і телебачення на позачерговому засіданні вирішила розпочати перевірку NewsOne на предмет державної зради.

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