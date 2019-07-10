Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Ганьба для України": телеміст з Росією назвали спробою інформаційного теракту

1.6т Читати матеріал російською

Спроба телеканалу NewsOne провести телеміст з російським пропагандистським телебаченням – це спроба здійснити інформаційний теракт.

Про це заявив в ефірі ObozTV радник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, політичний і громадський діяч Зорян Шкіряк.

"Сама ідея такого телемосту – злочинна, неприйнятна, аморальна. Це повна ганьба для України, тут я солідарний з усім патріотичним українським суспільством", – сказав Шкіряк.

"Я для себе визначаю його (телеміст. – Ред.) як спробу здійснення інформаційного терористичного акту проти державної незалежності", – наголосив він.

Новини
"Зомбування українців": у МВС закликали відібрати ліцензію у каналів Медведчука

Шкіряк припустив, що Росія використовує скандал, який спалахнув через "телеміст", у власних цілях.

"Чи розуміли в Кремлі, що українці не дозволять цей телеміст? Вірогідно, розуміли. Чи були це спроба перевірити реакцію? Вірогідно, була. Яка технологія за цим стояла? Хто виграє в результаті спроби організації цього шабашу? Теж питання дискусійне. Ми з вами зараз істини не знайдемо", – констатував він.

Втім, на його думку, Україна "виграла з оглядом на те, що цей антидержавний шабаш не відбувся".

Новини
У Путіна зробили цинічну заяву про скасування телемосту з Україною

Також Шкіряк додав, що не вважає NewsOne українським телеканалом.

"Це абсолютно проросійський і пропагандистський телеканал, який завдає шкоди державній незалежності України. І мені дуже шкода, що за 5 років президент Порошенко не знайшов можливості захистити український телепростір від інформаційного терору РФ, який відбувається через покупку українських ЗМІ відвертими ворогами України", – висловився радник глави МВС.

Через громадський тиск NewsOne скасував анонсований телеміст "Треба поговорити"

Через громадський тиск NewsOne скасував анонсований телеміст "Треба поговорити"

Скріншот Youtube

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Телеканал NewsOne, який входить в медіа-групу Віктора Медведчука, анонсував проведення 12 липня телемосту під назвою "Треба поговорити" з пропагандистським каналом "Росія 1".

  • Як пояснив NewsOne в своїй заяві, цей телеміст нібито стане "діалогом між народами України і Росії" заради "миру".

  • Ідея ефіру з кремлівськими пропагандистами викликала обурення представників влади і громадськості.

  • В результаті телеканал повідомив про скасування телемосту "через прямі погрози фізичної розправи на адресу каналу, журналістів та їхніх сімей".

  • Національна рада з питань радіо і телебачення на позачерговому засіданні вирішила розпочати перевірку NewsOne на предмет державної зради.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Телеміст із Росією" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Телеміст із Росією Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Зорян Шкіряк
Місце
Україна
Теги
телемост ньюзван пропаганда російські телеканали ЗМІ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
26
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel