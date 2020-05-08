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8 травня • оновлено в 08:03
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Гамбургер по 50 копійок: як виглядав перший фастфуд в СРСР

2.3т
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Перші в світі гамбургери були створені 1921 року в штаті Канзас, США, а в 1955 році відкрився перший в світі ресторан "МакДональдс".

У СРСР же перші гамбургери з'явилися 1937 року. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, яким був перший радянський фастфуд (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

У 30-ті роки в Радянському Союзі стрімко зростала кількість підприємств, будувалися фабрики й заводи. Виникла потреба годувати робочих – добре, але недорого.

1936 року Сталін відрядив в Америку главу Наркомату харчової промисловості Анастаса Мікояна, щоб той ознайомився з новітніми технологіями в галузі.

Анастас Мікоян у США

Анастас Мікоян у США

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У США Мікояна вразило масове машинне виробництво стандартних котлет, які в гарячому вигляді продавалися разом з булочкою.

"Я замовив зразки машин, які виробляють такі котлети, а також вуличних жаровень. У 1937 році ми перенесли цей досвід в деякі наші великі міста – Москву, Ленінград, Баку, Харків та Київ", – розповідав він.

Так, 1937 року на вулицях Москви з'явилися перші гамбургери. Вони називалися "Гаряча Московська котлета" і коштували 50 копійок – дешевше американських.

Гамбургери в СРСР: "Гарячі Московські котлети"

Гамбургери в СРСР: "Гарячі Московські котлети"

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Для порівняння, кілограм кави в СРСР в 1937 році коштував 40 рублів, кілограм пшона товченого – 2,10 рубля, тріска в маслі – 2,75 рубля, "Московська особлива горілка, 0,5 л" – 6,55 рубля, мило дитяче , 150 гр. – 1,7 рубля.

Разом з гамбургерами продавали й лимонад. Від спеціальних булочок для бургерів згодом вирішили відмовитися і просто клали котлету між двох шматочків хліба. Після початку Другої світової війни виробництво гамбургерів в СРСР зійшло нанівець.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як виглядав перший у світі "МакДональдс", який відкрився 65 років тому.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
Новини світу
Особа
Йосип Сталін
Місце
Росія
Теги
СРСР Історія їжа
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