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12 березня • оновлено в 03:47
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Фотографиня зняла на камеру матерів, які працюють у порно: пікантні знімки

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Американська фотографиня Мері Бет Кет ізі США створила проєкт Porn Moms, провівши інтерв’ю і зафіксувавши на камеру жінок-матерів, які знімаються у порно.

Так вона вирішила представити таких представниць цієї індустрії "живими людьми, зі звичайними проблемами і побутом". Про це повідомляє Mothermag (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що Кет задумала проєкт ще в 2017 році, коли вирушила на виставку еротичних мистецтв у Нью-Джерсі. Її метою було поспілкуватися з жінками, які задіяні в цій індустрії і водночас є матерями.

Героїні проєкту Porn Moms

Героїні проєкту Porn Moms

mothermag.com

Так, першою героїнею Porn Moms стала Емілі Мена, яка на момент знайомства з Кет виховувала трирічну доньку і вже була вагітна сином. Фотографиня ж наголосила, що актриса зацікавилася цим, оскільки їй сподобалася сама ідея.

Героїні проєкту Porn Moms

Героїні проєкту Porn Moms

mothermag.com

"Мені все одно, що про мене думають або говорять люди. Головне, щоб це ніяк не позначалося на моїх дітях. Це все, що мене турбує", – зізналася Емілі в інтерв'ю Мері Бет.

Ще одна з учасниць проєкту, Макайла Кокс, заявила, що не збирається приховувати від своєї доньки те, чим займається.

Героїні проєкту Porn Moms

Героїні проєкту Porn Moms

mothermag.com

"У міру дорослішання вона дізнається. І для неї це стане просто фактом: так, мама знімається в порно", – заявила вона.

Зі свого боку фотографиня додала, що за час зйомок своїх героїнь, вона встигла побувати в декількох містах – від Колорадо-Спрінгс до Лас-Вегаса. За її словами, всіх жінок, які позували їй в домашній обстановці, об'єднує одне: на роботі вони не розповідають про своє особисте життя і те, що у них є діти.

Героїні проєкту Porn Moms

Героїні проєкту Porn Moms

mothermag.com

"Я вдячна їм за те, що довірили мені ту частину свого життя, яку вони вважають за краще тримати в таємниці", – підкреслила Мері Бет.

Героїні проєкту Porn Moms

Героїні проєкту Porn Moms

mothermag.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
США
Теги
фотосессія порноіндустрія порно
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