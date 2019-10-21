Головна Новини
21 жовтня • оновлено в 23:17
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Дякуємо за посмішки в Раді": раптово помер відомий український фотокореспондент

842 Читати матеріал російською

У понеділок, 21 жовтня, у віці 59 років пішов з життя відомий фотограф з Києва Володимир Струмковський, який довгий час працював у Верховній Раді.

Про його смерть повідомили в соцмережі друзі і колеги, залишивши безліч теплих слів.

За словами рідних, у Струмковського обірвався тромб. Останні хвилини він провів на своїй дачі.

Новини
Померла відома українська журналістка

Фотограф Володимир Струмковський помер

Фотограф Володимир Струмковський помер

Facebook Христі Равлюк

Фотограф Володимир Струмковський помер

Фотограф Володимир Струмковський помер

Facebook Yulia Babych

Фотограф Володимир Струмковський помер

Фотограф Володимир Струмковський помер

Facebook Яна Доброносова

Фотограф Володимир Струмковський помер

Фотограф Володимир Струмковський помер

Facebook Олександра Сенька

Фотограф Володимир Струмковський помер

Фотограф Володимир Струмковський помер

Facebook Віктора Залевського

Фотограф Володимир Струмковський помер

Фотограф Володимир Струмковський помер

Facebook Віктора Залевського

Фотограф Володимир Струмковський помер

Фотограф Володимир Струмковський помер

Facebook Саші Тирона

"Людина з великої літери!", "Ти бачив у людях суть!", "Спасибі за посмішки в Раді!", "Який жахливий день!", "Володю, як же так?" – написали на його сторінці, показавши найяскравіші фото зі Струмковським.

Володимир Струмковський народився в грудні 1959. Закінчив Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Знімав для багатьох столичних ЗМІ. Тривалий час працював у київській газеті "Хрещатик". Останнім часом знімав у Раді.

"Дякуємо за посмішки в Раді": раптово помер відомий український фотокореспондент
"Дякуємо за посмішки в Раді": раптово помер відомий український фотокореспондент
"Дякуємо за посмішки в Раді": раптово помер відомий український фотокореспондент
"Дякуємо за посмішки в Раді": раптово помер відомий український фотокореспондент
"Дякуємо за посмішки в Раді": раптово помер відомий український фотокореспондент
"Дякуємо за посмішки в Раді": раптово помер відомий український фотокореспондент
"Дякуємо за посмішки в Раді": раптово помер відомий український фотокореспондент
"Дякуємо за посмішки в Раді": раптово помер відомий український фотокореспондент
"Дякуємо за посмішки в Раді": раптово помер відомий український фотокореспондент
"Дякуємо за посмішки в Раді": раптово помер відомий український фотокореспондент
"Дякуємо за посмішки в Раді": раптово помер відомий український фотокореспондент

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 жовтня в віці 78 років помер відомий український кінорежисер і актор Володимир Горпенко.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel