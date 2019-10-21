"Дякуємо за посмішки в Раді": раптово помер відомий український фотокореспондент

У понеділок, 21 жовтня, у віці 59 років пішов з життя відомий фотограф з Києва Володимир Струмковський, який довгий час працював у Верховній Раді.

Про його смерть повідомили в соцмережі друзі і колеги, залишивши безліч теплих слів.

За словами рідних, у Струмковського обірвався тромб. Останні хвилини він провів на своїй дачі.

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"Людина з великої літери!", "Ти бачив у людях суть!", "Спасибі за посмішки в Раді!", "Який жахливий день!", "Володю, як же так?" – написали на його сторінці, показавши найяскравіші фото зі Струмковським.

Володимир Струмковський народився в грудні 1959. Закінчив Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Знімав для багатьох столичних ЗМІ. Тривалий час працював у київській газеті "Хрещатик". Останнім часом знімав у Раді.

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