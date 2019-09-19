"Росія готується до війни": чим загрожує Україні відмова від "формули Штайнмаєра"

У переддень зустрічі лідерів країн-учасників "нормандської четвірки" між Україною і Росією спалахнув скандал, який ставить під сумнів проведення раніше узгодженого саміту.

Як з'ясувалося, причиною стала гучна "формула Штайнмаєра", яка вже кілька років є каменем спотикання у переговорах між Києвом і Москвою. Українська сторона відмовилася підписувати цей договір, внаслідок чого РФ звинуватила Україну у зриві домовленостей щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Якими можуть бути наслідки, і чого чекати від Росії – читайте у OBOZREVATEL.

Головне:

У Росії звинуватили Україну у відмові підписати раніше обумовлену "формулу Штайнмаєра" на засіданні ТКГ у Мінську.

Це стало приводом поставити під загрозу проведення саміту у "нормандському форматі", яке планувалося на кінець вересня.

Україна заявила, що не відмовляється від "формули", але її реалізація можлива лише за умови попереднього виконання кількох пунктів.

У відповідь РФ може вдатися до ескалації конфлікту на Донбасі.

Україна проти, Росія скаженіє

У середу, 18 вересня, у Мінську відбулося чергове засідання тристоронньої контактної групи (ТКГ). На порядку денному – питання безпеки на Донбасі, розведення сил і засобів ураження від лінії зіткнення та обмін полоненими.

Але найголовнішою темою, яку сторони мали обговорити на засіданні – це питання імплементації так званої "формули Штайнмайєра". Очікувалося, що сторони дійдуть консенсусу і поставлять свої підписи під договором.

Але цього не трапилося. Відразу ж після закінчення переговорів повпред Росії в контактній групі Борис Гризлов заявив, що Київ нібито відмовився підписати "формулу Штайнмаєра".

Він наголосив, що "це був той самий документ, узгоджений 11 вересня політичними радниками лідерів країн "нормандської четвірки" і запропонований контактній групі для підписання". Далі Гризлов звинуватив українську сторону у зриві ухвалення рішення про розведення сил у Петровському і Золотому, оскільки питання безпеки мають бути синхронізовані з політичними питаннями.

Борис Гризлов "РИА Новости"

Підсумувавши, повпред РФ у ТКГ заявив про загрозу скасування проведення саміту "нормандської четвірки", оскільки умовою зустрічі був успішний результат за цими напрямками.

Характерно, що того ж дня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко також підтвердив, що "формулу Штайнмаєра" було узгоджено на зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" 2 вересня.

"Ми домовилися про "формулу Штайнмаєра" на зустрічі радників 2 вересня, і я можу навести те, на що я дав згоду", – сказав він у середу на спільному засіданні парламентських комітетів з євроінтеграції і закордонних справ.

Судячи з усього, російська сторона була повністю впевнена, що після узгодження "формули" радниками президентів, підписання документа справу вирішено, але українська делегація в ТКГ висунула свої умови.

Прессекретар представника Києва на переговорах Леоніда Кучми Дар'я Олефір на своїй сторінці у Facebook повідомила, що українська сторона не має "принципових заперечень по суті "формули Штайнмаєра" про місцеві вибори на Донбасі", однак реалізація цієї "формули" можлива лише за умови виконання таких пунктів:

Новини Формула Штайнмаєра легалізує версію РФ про громадянський конфликт

повне припинення вогню;

забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;

виведення з території України збройних формувань іноземних військ та військової техніки;

розведення сил і засобів уздовж всієї лінії зіткнення;

забезпечення роботи Центральної виборчої комісії України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;

встановлення контролю над непідконтрольною Україні ділянкою російсько-українського кордону.

Текст "формули Штайнмаєра"

Це запропонований тодішнім міністром закордонних справ Німеччини Франк-Вальтером Штайнмаєром варіант виконання Мінських угод, які були підписані главами України, Росії, Франції та Німеччини у лютому 2015 року. Вперше "формула" була озвучена у 2016 році.

Франк-Вальтер Штайнмаєр

З'явилася вона після того, як стало зрозуміло, що Київ і Москва не можуть домовитися, в якому порядку виконуватимуться пункти угоди. Українська сторона наполягала на тому, що найперше на Донбасі припиняється вогонь, відводяться російські війська, встановлюється контроль над кордоном і тільки потім проводяться вибори за українським законодавством.

Зі свого боку Росія вважає, що спочатку на Донбасі треба провести вибори, а потім уже все інше.

Пропозиція Штайнмаєра містила такі умови:

спочатку Україна ухвалює закон про особливий порядок проведення місцевих виборів на непідконтрольних територіях.

далі місцеві вибори.

якщо ОБСЄ підтверджує демократичність виборів, особливий статус в ОРДЛО тимчасово набуває чинності.

далі він закріплюється у Конституції, і тільки потім Україні передається контроль над кордоном.

Така послідовність дій цілком влаштовувала Російську Федерацію, але Україна навідріз відмовлялася йти за цією "формулою". За словами ексміністра закордонних справ України Павла Клімкіна, стандарти ОБСЄ забороняють проведення виборів за наявності іноземних військ і найманців.

Павло Клімкін

У такому разі, якщо документ передбачає проведення виборів за стандартами ОБСЄ, найперше мають бути виконані ті умови Мінська, які стосуються питань безпеки. Включаючи виведення військ, озброєння і найманців.

Зі свого боку п'ятий президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook написав, що українська сторона ніколи не погоджувалася із "формулою Штайнмаєра" в інтерпретації Російської Федерації.

"Штайнмаєр запропонував, щоб відразу після проведення виборів набули чинності закон про особливий режим місцевого самоврядування. Ні слова більше. Все інше – від лукавого, бо це була путінська інтерпретація формули Штайнмаєра, OBOZREVATEL", – заявив експрезидент.

Представник України в ТКГ Леонід Кучма також прокоментував ситуацію навколо роздутого Росією скандалу з підписанням "формули Штайнмаєра". За його словами, в документі є певні моменти, з якими "можна погодитися, але є ті, з чим категорично ні".

"Ну які вибори, коли люди ходять зі зброєю? Вибори можна проводити тоді, коли війська пішли з України, і коли важка техніка пішла, коли українська влада з'явилася, коли можуть приїхати туди журналісти", – заявив він.

Леонід Кучма

Той факт, що досі текст "формули Штайнмаєра" був недоступним, призвів до того, що сторони трактували положення документа у власних інтересах. Сьогодні, 19 вересня, у мережу злили нібито узгоджений текст "формули Штайнмаєра", який нібито відмовилася підписувати Україна на мирних переговорах у Мінську.

В опублікованому російському виданням "Коммерсант" документі прописується імплементація скандального плану щодо Донбасу до українського законодавства.

Згідно з ним, закон про особливий статус "набуває чинності о 20:00 за місцевим часом у день голосування на позачергових виборах в окремих районах Донецької та Луганської областей, які призначені і проведені відповідно до Конституції України та спеціального закону України, що регулює позачергові місцеві вибори у вищезазначених районах".

Ще у формулюванні наголошується, що закон про особливий статус діятиме на тимчасовій основі до дня опублікування місією спостерігачів БДІПЛ ОБСЄ підсумкової доповіді про вибори. Коли і якщо ОБСЄ визнає вибори такими, що відповідають усім стандартам, закон почне діяти на постійній основі.

Текст "формули Штайнмаєра" "Комерсант"

Характерно, що російська сторона, а також терористичні "Л/ДНР" виходять з того, що він має бути інтегрований як до вже ухваленого Україною закону про особливий статус ОРДЛО, так і до Конституції країни.

Російське ЗМІ передбачає, що саме через цей ультиматум українська сторона і відмовилася підписувати "формулу Штайнмаєра".

Справжність даного документа офіційно не підтверджена.

Помста Путіна

У Росії досить болісно сприйняли відмову української делегації у ТКГ. Виходячи з цього не виключено, що Кремль почне вживати заходів, щоб помститися Україні. На жаль, передбачити плани Путіна досить складно, але в руках у глави РФ є один небезпечний важіль впливу – російські війська на Донбасі.

"Чого нам можна очікувати від Росії, спрогнозувати складно, бо Москва дійсно готується до великої війни. Усі заходи, пов'язані з військовим будівництвом, розвитком Збройних Сил РФ, зокрема створення нових угруповань, озброєння, підготовка військ, зростає частка їхнього загального військового бюджету. Це все свідчить про те, що Москва цілеспрямовано готується до великої війни", – заявив у коментарі OBOZREVATEL військовий експерт Святослав Стеценко.

Бути готовим до військової відповіді росіян на відмову України підписувати "формулу Штайнмаєра" закликає і народний депутат 8-го скликання, екскомандир полку спеціального призначення "Дніпро-1" Юрій Береза.

"Ми маємо від них очікувати всього, ми маємо бути у повній готовності, як на реальному фронті, так і на військовому і громадському. Маючи такого д*більного сусіда, ми повинні бути готові до війни щомиті", – заявив він у коментарі OBOZREVATEL.

Російські війська

Ще один варіант, який може використовувати Росія, – це газова блокада України. Саме сьогодні, 19 вересня, у Брюсселі відбуваються тристоронні переговори Єврокомісія-Україна-Росія про умови транзиту газу після 2019 року. На думку Стеценка, РФ цілком реально може відмовитися продовжувати договір.

"Вони, звісно, можуть не продовжити договір щодо транзиту газу з наступного року. В такому разі ми будемо змушені купувати дорогий газ у Європі. Але, на мій погляд, будь-які гроші – це прийнятна ціна за незалежність від Росії", – вважає військовий експерт.

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