Фонд Порошенка профінансував відновлення апаратів ШВЛ у Київській лікарні швидкої допомоги

"Благодійний Фонд Порошенка" відгукнувся на звернення директора КП "Київська міська клінічна лікарня швидкої допомоги" Олександра Ткаченка та профінансував відновлення десяти апаратів штучної вентиляції легень.

Як повідомила Київська лікарня швидкої допомоги, перші два апарати надійдуть в лікарню 19 березня. У повідомленні лікарів ідеться про те, що захворювання людей на коронавірус часто супроводжується гострою дихальною недостатністю. Медики прогнозують, що вірогідність надходження хворих на COVID 19 у найближчі дні вкрай висока.

У зв’язку з цим лікувальний заклад звернувся до Фонду Порошенка із проханням про цільову благодійну допомогу, аби підготувати інтенсивну терапію хворих.

Фонд Порошенка повідомив, що також закупив комплекти реанімації, які найближчим часом відправлять в обласні центри

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Європейська соладірність" закликала волонтерів допомогти мінімізувати пересування літніх людей та тих, хто потребує допомоги, та долучитися до платформи допомоги, де кожен може розмістити повідомлення про товари або ліки, які потрібно купити в аптеках, магазинах тощо.

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