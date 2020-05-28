Фонд Порошенка передав медзакладам України високоякісні ІФА-тести на коронавірус із Швейцарії

В Україну доставлено 43 тисячі високоякісних ІФА-тестів для визначення наявності антитіл до COVID-19, які Фонд Порошенка з волонтерами вже передають у медзаклади.

Тести виробництва швейцарської корпорації La Roche, яка є одним зі світових лідерів у сфері біотехнологій, будуть відправлені в першу чергу у регіони України, де зафіксована найбільша кількість інфікованих. Надалі широкомасштабне тестування заплановане і в інших регіонах України, передає пресслужба партії "Європейська солідарність".

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко неодноразово наголошував, що широке тестування на COVID-19 є одним з найважливіших елементів стратегії боротьби проти коронавірусу. Тестування дає змогу виявити значну кількість людей, які перенести хворобу безсимптомно, щоб оцінити та контролювати реальний масштаб епідемії.

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Швейцарські ІФА-тести La Roche мають високу специфічність (99.2%) та 100% чутливість до коронавірусу.

Завдяки масштабному тестуванню можна також виявити потенційних донорів плазми крові. Плазма тих, хто перехворів, може бути використана для лікування тяжкохворих на коронавірус. А створення препаратів із такої плазми є одним із найбільш перспективних напрямків в розробці ліків проти коронавірусу, і наразі є глобальним трендом.

eurosolidarity.org

У Порошенка наголосили, що тестування буде здійснюватися безкоштовно. У першу чергу тестуватимуть категорії громадян, які знаходяться в групі ризику, в тому числі медичних працівників та членів їхніх родин, громадян із вразливих категорій, потенційних донорів плазми крові. Такий підхід дасть можливість поєднати боротьбу проти вірусу із правом людей на працю.

eurosolidarity.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, рекордну кількість продуктових наборів – 6,5 тисяч – за добу зібрали активісти у Відкритому офісі партії "Європейська Солідарність". Загалом зусиллями Фонду Порошенка, небайдужих волонтерів, благодійників зібрані 25 тисяч продуктових наборів.

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