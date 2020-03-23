Фонд Новинського закупив у Китаї 10 апаратів ШВЛ для регіональних клінік

Благодійний фонд Вадима Новинського в честь Покрова Пресвятої Богородиці закупив у КНР 10 апаратів штучної вентиляції легенів, які будуть поставлені в регіональні клініки.

Як повідомляється на офіційній сторінці Фонду в мережі Facebook, закуплене обладнання, серед іншого, сьогодні вночі прибуло в Україну спецрейсом, організованим Офісом президента України.

Цим ж рейсом в країну доставлені закуплені Фондом 850 комплектів захисного одягу і 1000 медичних окулярів для медперсоналу.

Сьогодні апарати, спецодяг і тести будуть відправлені в спеціалізовані лікувальні установи Маріуполя, Херсона, Чернівців та інших міст України. Також клінікам будуть передані 100 тис. медичних масок, закуплених на внутрішньому ринку.

Особливість привезених ШВЛ полягає в тому, що вони розраховані на підтримку 2-х хворих.

"Кожен з нас – незалежно від посади і достатку – повинен зробити свій посильний внесок, щоб наша країна пройшла ці часи турбулентності гідно. Ми повинні зробити все, що від нас залежить, щоб мінімізувати негативні наслідки, особливо для тих людей, які гостро потребують у турботі і входять в основну групу ризику: людей похилого віку, ветеранів Великої Вітчизняної війни і праці", – зазначив Новинський.

Раніше у своєму зверненні до президента, уряду, колег з Верховної Ради Новинський закликав організувати доставку гуманітарної і медичної допомоги для громадян на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей.

"Ніхто не має права самоусуватися, відокремлюватися, проявляти свій політичний егоїзм. Від наших спільних дій та консолідації зусиль, від здатності переступити через дріб'язкові образи і суперечності залежать не тільки життя і добробут наших громадян, але і саме майбутнє України", – заявив політик.

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