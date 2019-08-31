Фонд Мунтяна профінансував молодіжний табір "VоYoung-2019"

Основним пріоритетом Володимира і Вікторії Мунтян, і Духовного Центру "Відродження" зокрема, є формування особистих відносин з Богом, як основної цінності в житті молоді.

Спеціально для цього, завдяки підтримці Благодійного фонду Володимира Мунтяна, були створені табори, на яких молодь може не тільки безкоштовно відпочити, а й отримати проповіді про віру від засновника руху "Відродження" Володимира Мунтяна та інших досвідчених наставників.

Табір VоYoung Camp-2019 Благодійний фонд Володимира Мунтяна

На табір VоYoung Camp-2019, який проходить з 26 по 30 серпня на Київському морі в Лютежі, зареєструвалося 240 осіб з різних міст України та інших країн. Кожен їхав зі своїми очікуваннями, головні з яких – пізнати своє призначення, знайти нових друзів і добре відпочити.

Тема табору в цьому році – "Відносини". Кожен день присвячений певним сферам життя і сфер взаємин: взаємини в церквою, взаємини в сім'ї, а також взаємини між хлопцем і дівчиною.

Запорука успіху в кожної нації – це формування правильних цінностей і пріоритетів в серцях молоді. Саме завдяки Володимиру Мунтяну і його фонду, сьогодні молодь може познайомитися з Богом в невимушеній, дружній атмосфері.

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