Фонд Колесникова і ХК "Донбас" привітали Срібненський НВК із 50-річчям

5 жовтня навчально-виховний комплекс у селі Срібне Покровського району Донецької області відзначив 50-річний ювілей.

Свято об'єднало випускників школи різних років, вчителів, ветеранів педагогічної праці, представників районної адміністрації та сільської ради, керівників підприємств і працівників управління освіти. Учні підготували для гостей святковий концерт та виставку фотографій. Відвідали захід співробітники Фонду Бориса Колеснікова і хокейного клубу "Донбас".

"Від щирого серця вітаємо педколектив та учнів з знаменною подією! Наш хокейний клуб і Срібненський НВК об'єднує любов до спорту – в березні цього року на базі школи відбулося відкриття фанатської осередки ХК "Донбас". Учні активно підтримують команду, і ми разом йдемо до перемог. Вірю, що захоплення хокеєм стане одним із кроків до здорового способу життя і послужить стимулом для занять спортом серед школярів", – сказав Віктор Захаров, капітан хокейного клубу "Донбас".

Фонд Бориса Колеснікова та ХК "Донбас" привітали Срібненський НВК з 50-річчям

Фонд Бориса Колеснікова та ХК "Донбас" привітали Срібненський НВК з 50-річчям

Фонд Бориса Колеснікова та ХК "Донбас" привітали Срібненський НВК з 50-річчям

Фонд Бориса Колеснікова та ХК "Донбас" привітали Срібненський НВК з 50-річчям

Фонд Бориса Колеснікова та ХК "Донбас" привітали Срібненський НВК з 50-річчям

Фонд Бориса Колеснікова та ХК "Донбас" привітали Срібненський НВК з 50-річчям

Фонд Бориса Колеснікова та ХК "Донбас" привітали Срібненський НВК з 50-річчям

Фонд Бориса Колеснікова та ХК "Донбас" привітали Срібненський НВК з 50-річчям

Фонд Бориса Колеснікова та ХК "Донбас" привітали Срібненський НВК з 50-річчям

Фонд Бориса Колеснікова та ХК "Донбас" привітали Срібненський НВК з 50-річчям

Фонд Бориса Колеснікова та ХК "Донбас" привітали Срібненський НВК з 50-річчям

Фонд Бориса Колеснікова та ХК "Донбас" привітали Срібненський НВК з 50-річчям

Фонд Бориса Колеснікова та ХК "Донбас" привітали Срібненський НВК з 50-річчям

Фонд Бориса Колеснікова та ХК "Донбас" привітали Срібненський НВК з 50-річчям

Фонд Бориса Колеснікова та ХК "Донбас" привітали Срібненський НВК з 50-річчям

Фонд Бориса Колеснікова та ХК "Донбас" привітали Срібненський НВК з 50-річчям

Фонд Бориса Колеснікова та ХК "Донбас" привітали Срібненський НВК з 50-річчям

Фонд Бориса Колеснікова та ХК "Донбас" привітали Срібненський НВК з 50-річчям

Фонд Бориса Колеснікова та ХК "Донбас" привітали Срібненський НВК з 50-річчям

Свої вітання ювілярам передав і президент благодійного Фонду Борис Колесніков. "Срібненська школа по праву може пишатися своєю 50-річною історією, досягненнями, талановитими випускниками і мудрими вчителями. Від щирого серця вітаю всю велику шкільну родину з півстолітнім ювілеєм, бажаю нових звершень і натхнення! Напередодні свята мій Фонд надав навчальному закладу благодійну допомогу по масштабній реконструкції шкільного двору, заміні старого асфальтного покриття сучасної тротуарною плиткою. Наше завдання – підтримати молоде покоління в його прагненнях і починаннях, створити комфортні умови дл навчання", – підкреслив Борис Колесніков.

Закінчилося свято феєрверком і словами подяки на адресу гостей заходу.

"Восени 1969 р року школа вперше відчинила двері для своїх учнів. У нас є тисячі приводів для гордості за випускників та їх мудрих наставників, за друзів школи – благодійників і відомих спортсменів. Дякуємо Борису Вікторовичу за допомогу, увагу і чуйність. Сподіваємося, попереду у нас ще довгі роки теплої дружби і взаємодопомоги", – поділилася враженнями Марина Дудка, директор Срібненського НВК.

Фонд Бориса Колеснікова 11 років реалізує в Донецькій області освітні та спортивні проекти. Молодіжні ініціативи покликані підтримати талановитих студентів і школярів регіону, мотивувати їх, долучити до захоплення спортом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ХК "Донбас" і Фонд Бориса Колеснікова провели масштабні суботники в Дружківці і Костянтинівці.

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