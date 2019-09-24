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24 вересня • оновлено в 11:12
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Фільм про апокаліпсис: з'явилися свіжі фото і відео зруйнованого Донецька

1.5т Читати матеріал російською

Житель тимчасово окупованого російськими найманцями Донецька, блогер Вінсента, показав, як зараз виглядає один із районів міста, який найбільш постраждав у результаті обстрілів.

Відповідне відео він оприлюднив на своєму YоuTube-каналі. Йдеться про Петровський район Донецька (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Блогер зазначає, що на шостому році війни в цьому районі міста на вулицях в основному порожньо, дуже багато зруйнованих будівель і забитих дошками вікон.

Зруйнований Донецьк

Зруйнований Донецьк

Скріншот відео

Новини
"Звільнили від хунти": у мережі з'явилися апокаліптичні фото з Донецька

"Донецьк – місто контрастів! Окраїна сьогодні! Сьогодні покажу вам реальний Донецьк. Петровський район, Жилплоща, Трудівський – це західна окраїна міста. Яке життя в Донецьку на околицях?!".

Петровський район Донецька

Петровський район Донецька

Скріншот відео

Петровський район Донецька

Петровський район Донецька

Скріншот відео

Петровський район Донецька

Петровський район Донецька

Скріншот відео

Петровський район Донецька

Петровський район Донецька

Скріншот відео

Петровський район Донецька

Петровський район Донецька

Скріншот відео

Петровський район Донецька

Петровський район Донецька

Скріншот відео

Як писав OBOZREVATEL, терористи "ДНР" перейменували Жовтневу площу в окупованому Донецьку на честь ліквідованого Олександра Захарченка.

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Місце
Україна Донецьк
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