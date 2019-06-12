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/Суспільство

Філарета впіймали на брехні через Томос: у чому суть

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Критика Томосу почесним патріархом Філаретом, який заявив, що не був ознайомлений зі змістом документа, а тому не приймає його, є необ'єктивною.

Про це повідомив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) у Facebook, нагадавши, що Філарет у липні 2008 року погодився на статус митрополії за умови надання автокефалії через 1-2 роки. Однак рішення так і не реалізувалося через те, що термін не було визначено і гарантовано.

"Стверджувати, ніби умови 2008 року і зміст Томосу — фактично "одне і те саме", щонайменше помилково. Бо у Томосі йдеться про автокефальну церкву, внесення у диптих (а не про автономію у складі Вселенського патріархату)", — написав він.

"Згідно із Томосом, всі обрання на ієрархічне служіння і взагалі рішення щодо керування залишаються компетенцією помісної православної церкви. І коли хтось стверджує, що "ПЦУ залежить від Константинополя так само, як УПЦ МП — від Москви", то достатньо порівняти два статути, щоб побачити, наскільки це не відповідає дійсності", — пояснив Зоря.

Філарет

Філарет

Дійсно, за його словами, у Томосі наголошується право апеляції до Вселенського Патріарха для остаточно засуджених церковним судом, але це право має характер винятковий і не стосується "вирішення всіх справ".

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Зоря нагадав, що текст Томосу публічно й широко відомий із 6 січня 2019 року, а основні його положення були зрозумілі ще із проекту статуту ПЦУ, запропонованого Синодом Вселенського Патріархату для Об'єднавчого Собору.

"Тобто 15 грудня 2018-го точно було відомо і про миро, і про діаспору, і про право апеляції. Не було відомо дослівно, але що ці точки є принциповими для Вселенського Патріархату і знайдуть відображення у Томосі — було відомо і зрозуміло. Тому, мені здається, нинішня критика Томосу відбувається зовсім не від його об'єктивного змісту, інакше вона б з'явилася щонайменше на 5 місяців раніше", — підсумував архієпископ.

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Тема
Православна церква України
Особи
Євстратій (Зоря)Патріарх Філарет
Місце
Україна
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Белая Лилия
Белая Лилия
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ivanov vlad
ivanov vlad
Да, Филарет в конце жизни обосрался по полной и не думаю что он в Рай попадет... Старикашка лжет, мутит и бузит. Власти желает. Единоличной!!! И не интересна старику Украина, Православие, Вера и Церква - ему нужно почитание его и быть барином.... Жалкий поп....
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Loginov Maxim
Loginov Maxim
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