Філарета впіймали на брехні через Томос: у чому суть

Критика Томосу почесним патріархом Філаретом, який заявив, що не був ознайомлений зі змістом документа, а тому не приймає його, є необ'єктивною.
Про це повідомив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) у Facebook, нагадавши, що Філарет у липні 2008 року погодився на статус митрополії за умови надання автокефалії через 1-2 роки. Однак рішення так і не реалізувалося через те, що термін не було визначено і гарантовано.
"Стверджувати, ніби умови 2008 року і зміст Томосу — фактично "одне і те саме", щонайменше помилково. Бо у Томосі йдеться про автокефальну церкву, внесення у диптих (а не про автономію у складі Вселенського патріархату)", — написав він.
"Згідно із Томосом, всі обрання на ієрархічне служіння і взагалі рішення щодо керування залишаються компетенцією помісної православної церкви. І коли хтось стверджує, що "ПЦУ залежить від Константинополя так само, як УПЦ МП — від Москви", то достатньо порівняти два статути, щоб побачити, наскільки це не відповідає дійсності", — пояснив Зоря.
Філарет
Дійсно, за його словами, у Томосі наголошується право апеляції до Вселенського Патріарха для остаточно засуджених церковним судом, але це право має характер винятковий і не стосується "вирішення всіх справ".
Зоря нагадав, що текст Томосу публічно й широко відомий із 6 січня 2019 року, а основні його положення були зрозумілі ще із проекту статуту ПЦУ, запропонованого Синодом Вселенського Патріархату для Об'єднавчого Собору.
"Тобто 15 грудня 2018-го точно було відомо і про миро, і про діаспору, і про право апеляції. Не було відомо дослівно, але що ці точки є принциповими для Вселенського Патріархату і знайдуть відображення у Томосі — було відомо і зрозуміло. Тому, мені здається, нинішня критика Томосу відбувається зовсім не від його об'єктивного змісту, інакше вона б з'явилася щонайменше на 5 місяців раніше", — підсумував архієпископ.
Дивіться відео за темою:
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Почесний патріарх ПЦУ Філарет заявив, що має намір відновити Київський патріархат.
Він озвучив претензії на новий статус ПЦУ. У відповідь на це у Православній церкві України визнали недійсними будь-які документи і розпорядження від імені УПЦ КП, видані після 30 січня 2019 року.
Потім помісна Православна церква України показала у мережі відео із Собору від 15 грудня 2018 року, на якому зафіксовано ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Православна церква України" на сайті "OBOZREVATEL".