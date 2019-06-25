Філарет заявив про таємну угоду між Україною і Константинополем

Почесний патріарх ПЦУ Філарет заявив, що між Україною і Вселенським патріархом була підписана таємна угода, згідно з якою Константинополь отримає контроль над низкою монастирів.

Про це він сказав у Києві під час прес-конференції 24 червня, нагадавши про ставропігійні місії — екзархати, передає ТСН.

"Ці екзархати підкоряються безпосередньо не предстоятелю української церкви, а Вселенському патріарху. У ці екзархати включили Андріївську церкву, Флоровський та Корецький монастирі, Манявський скит, Успенський храм у Львові і ще один монастир у Чернігівській області. Ці монастирі повинні підкорятися безпосередньо Вселенському патріарху. Яка ж це автокефалія, коли Вселенський патріарх керуватиме одним із важливих православних монастирів", — сказав Філарет.

За його словами, угода була таємною, і він про документ нічого не знав.

Почесний патріарх ПЦУ Філарет

При цьому він із посиланням на статтю у виданні "Вести" повідомив, що ПЦУ до моменту передачі цих храмів і монастирів повинна платити Вселенському патріархату з кожного приходу щомісячні фінансові внески у розмірі від 4000 до 20000 доларів. Однак згодом він озвучив іншу суму — 28 млн щомісяця, але не уточнив у якій саме валюті.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що має намір відновити Київський патріархат.

У відповідь у ПЦУ визнали недійсними будь-які документи і розпорядження від імені УПЦ КП, видані після 30 січня 2019 року.

Пізніше Філарет зібрав "собор", на якому відкинув Томос про Єдину української церкви і заявив про відновлення УПЦ КП.

24 червня синод ПЦУ позбавив Філарета права керування Київською єпархією, а відповідно і контролю над місцевими храмами і монастирями.

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