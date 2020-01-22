Філарет захотів союзу з УПЦ МП: чого чекати православним українцям

Об'єднання Київського патріархату з Українською православною церквою Московського патріархату є нежиттєздатним.

Про це в ефірі ObozTV заявила релігієзнавиця Людмила Филипович, коментуючи слова почесного патріарха Православної церкви України Філарета про можливість союзу з УПЦ МП.

"Модель, яка зараз запропонована, коли об'єднаються УПЦ МП і УПЦ КП, як на мене, нежиттєздатна. Київський патріархат виступав як опозиція Московській церкві. І що, через 30 років ми можемо забути про ту принципову різницю, яка і викликала поява Київського патріархату? Об'єднатися з церквою, яка абсолютно підпорядкована Російській православній церкві, і, без сумніву, буде нав'язувати своє бачення і розвитку православ'я, і розвитку України?" – зазначила експертка.

Також Филипович наголосила, що Київський патріархат сьогодні дуже урізаний: "За Філаретом йде сотня парафій, які підтримують патріарха. Але на тлі 12,5 тис. парафій УПЦ МП це крапля в морі. Вони нічого не вирішуватимуть у межах цієї об'єднаної церкви".

За її словами, Філарет прагне, щоб у країні була Українська православна церква в статусі патріархату. Але до цього статусу ще треба дорости, а зараз перед Україною стоїть вибір – "ми або легітимні в межах митрополії, або нелегітимні і знову будемо існувати в рамках патріархату".

Також релігієзнавиця засумнівалася, що УПЦ МП захоче "об'єднатися з колишнім розкольником і тією людиною, яку сама ж піддала анафемі".

"Це дуже складні питання внутрішньоцерковні та позацерковні. Я, як релігієзнавець, думаю, що цього об'єднання не відбудеться. Я не думаю, що віряни Київського патріархату Філарета підтримують таку перспективу, тому що люди все-таки там залишилися, які стоять на патріотичних позиціях", – уклала Филипович.

24.tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет раніше зажадав від Вселенського патріарха Варфоломія повернути оригінал постанови Помісного собору УПЦ КП від 15 грудня 2018 року про ліквідацію патріархату.

Також Філарет заявив, що якщо Московський патріарх визнає УПЦ МП як автокефальну церкву, але в статусі патріархату, то наступним кроком буде об'єднання Київського і Московського патріархатів в єдину церкву.

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