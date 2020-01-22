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22 січня • оновлено в 15:02
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Філарет захотів союзу з УПЦ МП: чого чекати православним українцям

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Об'єднання Київського патріархату з Українською православною церквою Московського патріархату є нежиттєздатним.

Про це в ефірі ObozTV заявила релігієзнавиця Людмила Филипович, коментуючи слова почесного патріарха Православної церкви України Філарета про можливість союзу з УПЦ МП.

"Модель, яка зараз запропонована, коли об'єднаються УПЦ МП і УПЦ КП, як на мене, нежиттєздатна. Київський патріархат виступав як опозиція Московській церкві. І що, через 30 років ми можемо забути про ту принципову різницю, яка і викликала поява Київського патріархату? Об'єднатися з церквою, яка абсолютно підпорядкована Російській православній церкві, і, без сумніву, буде нав'язувати своє бачення і розвитку православ'я, і розвитку України?" – зазначила експертка.

Також Филипович наголосила, що Київський патріархат сьогодні дуже урізаний: "За Філаретом йде сотня парафій, які підтримують патріарха. Але на тлі 12,5 тис. парафій УПЦ МП це крапля в морі. Вони нічого не вирішуватимуть у межах цієї об'єднаної церкви".

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За її словами, Філарет прагне, щоб у країні була Українська православна церква в статусі патріархату. Але до цього статусу ще треба дорости, а зараз перед Україною стоїть вибір – "ми або легітимні в межах митрополії, або нелегітимні і знову будемо існувати в рамках патріархату".

Також релігієзнавиця засумнівалася, що УПЦ МП захоче "об'єднатися з колишнім розкольником і тією людиною, яку сама ж піддала анафемі".

"Це дуже складні питання внутрішньоцерковні та позацерковні. Я, як релігієзнавець, думаю, що цього об'єднання не відбудеться. Я не думаю, що віряни Київського патріархату Філарета підтримують таку перспективу, тому що люди все-таки там залишилися, які стоять на патріотичних позиціях", – уклала Филипович.

Філарет захотів союзу з УПЦ МП: чого чекати православним українцям

24.tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Людмила Филипович Патріарх Філарет
Місце
Україна
Теги
УПЦ МП церковний конфлікт Православна церква України УПЦ КП
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