Філарет висунув Варфломію жорсткі претензії: про що мова

Вселенський патріарх Варфоломій вимагає якнайшвидшої ліквідації Київської патріархії.

Про це в інтерв'ю "112" заявив Почесний патріарх ПЦУ Філарет, зазначивши, що митрополит Епіфаній створив ліквідаційну комісію.

"Чому митрополит Епіфаній (предстоятель ПЦУ. – Ред.) створив ліквідаційну комісію? Тому що патріарх Варфоломій (Константинопольський патріарх. – Ред.) наполягає на якнайшвидшій ліквідації Київської патріархії. І тому, виконуючи прохання Вселенського патріарха, митрополит Епіфаній створив незаконну ліквідаційну комісію", – розповів священик.

За словами Філарета, патріарх Варфоломій має намір розширювати паству за рахунок парафій ПЦУ.

"У Туреччині в Константинопольському патріархаті всього 6-10 тисяч віруючих. І тому йому треба розширити паству. З цієї причини він не поступається своїми єпархіями в північних областях Греції (Елладська православна церква), острови належать теж йому, хоча це інша держава. Йому належать всі грецькі парафії за межами своєї держави. І мрія Вселенського патріарха – щоб всі православні емігранти належали не до своїх церков, а до Вселенського патріархату", – вважає він.

Почесний патріарх додав, що його не влаштовує те, що патріарх Варфоломій хоче, щоб українські парафії належали йому.

Варфоломій і Філарет

Як повідомляв OBOZREVATEL, почесний патріарх Філарет звернувся до настоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія через ліквідацію Київської патріархії.

Нагадаємо, що Українська автокефальна православна церква офіційно припинила своє існування.

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