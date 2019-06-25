Філарет пішов війною проти ПЦУ і створив "синод КП"

Ліквідований Київський патріархат створює власний "синод" (керівний орган) з п'яти єпископів, яких напередодні Православна церква України (ПЦУ) відлучила від священнослужіння.
Про це на пресконференції у своїй резиденції у Києві заявив почесний патріарх Філарет, якого позбавили права керування Київською єпархією, передає BBC.
"Синод є... До нього входять всі архієреї церкви. П'ятеро", — сказав він.
Почесний патріарх Філарет
"Від цієї так званої ПЦУ ми відмежовуємося", — сказав архієрей.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що має намір відновити Київський патріархат.
У відповідь у ПЦУ визнали недійсними будь-які документи і розпорядження від імені УПЦ КП, видані після 30 січня 2019 року.
Пізніше Філарет зібрав "собор", на якому відкинув Томос про Єдину української церкви і заявив про відновлення УПЦ КП.
24 червня синод ПЦУ позбавив Філарета права керування Київською єпархією, а відповідно і контролю над місцевими храмами і монастирями.
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