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Філарет пішов війною проти ПЦУ і створив "синод КП"

3.3тЧитати матеріал російською

Ліквідований Київський патріархат створює власний "синод" (керівний орган) з п'яти єпископів, яких напередодні Православна церква України (ПЦУ) відлучила від священнослужіння.

Про це на пресконференції у своїй резиденції у Києві заявив почесний патріарх Філарет, якого позбавили права керування Київською єпархією, передає BBC.

"Синод є... До нього входять всі архієреї церкви. П'ятеро", — сказав він.

Почесний патріарх Філарет

Почесний патріарх Філарет

"Від цієї так званої ПЦУ ми відмежовуємося", — сказав архієрей.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Православна церква України
Особа
Патріарх Філарет
Місце
Україна
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
А шо это томосоносный Пецюн молчит?
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Парасятина купил в турции просроченный тамос, по дешевке, ж..довская морда обдурила бестолковых окраинцев.
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Grich Lara
Grich Lara
Це,ще один доказ,що Філарет,та ті хто з ним ніякі не віруючі в Христа,а просто люди,які вірять тільки в своє благополуччя,бо їм плювати на те,що вони були не признанними, вони думають лишень про гроші а не про церкву та Бога
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