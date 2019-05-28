Філарет пішов на різкі заходи проти ПЦУ: що трапилося

Почесний патріарх Філарет 28 травня підписав указ про заборону в служінні протоієрею Олександру Трофимлюку.

Він замінив на посаді ректора Київської православної богословської академії предстоятеля ПЦУ Епіфанія після його інтронізації.

"За порушення присяги священика, зокрема:" ... буду здійснювати служіння ... вказівками духовного керівництва ... У справі служіння мати в глузді не особисту користь, але справу Божу, благо своєї Української Православної Церкви Київського Патріархату", протоієрей Олександр Трофимлюк забороняється в священнослужінні", - йдеться в указі.

Філарет Facebook патріарха Філарета

Крім управління академією, протоієрей є настоятелем Свято-Покровського храму Солом'янського району Києва. Київська єпархія після того, як ПЦУ очолив Епіфаній, залишилася в відомстві Філарета. Нещодавно громада храму висловила бажання приєднатися до ПЦУ, однак це прохання не встигли розглянути. Тому, поки протоієрей Трофимлюк фактично залишався підлеглим Філарета, патріарх заборонив йому служіння.

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Протоієрей вже заявив, що вважає цей документ недійсним, тому що указ надрукований на бланку Української православної церкви Київського патріархату.

"Як клірик Української православної церкви (Православної церкви України) будь-які розпорядження, опубліковані від імені УПЦ КП, вважаю недійсними", - написав він у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Філарет вперше з моменту існування нової церкви прийшов на службу до Епифания.

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