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''Філарет не чує мене'': Епіфаній розповів про переговори з УПЦ КП

1.8тЧитати матеріал російською

Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній неодноразово спілкувався з почесним патріархом Філаретом, але ніякого ефекту від такого спілкування немає. Філарет просто не чує його.

Про це митрополит Епіфаній розповів в інтерв'ю НВ. У відповідь на заклики не руйнувати церкву, Філарет лише говорить про те, що за митрополитом "хтось стоїть".

"Але за мною стоїть тільки молода церква і народ. Філарет нас не чує", — пояснює глава ПЦУ Епіфаній.

Митрополит також зазначив, що позицію Філарета не підтримують в церкві.

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"Такої підтримки практично немає. Я говорю це, спираючись на підтримку єпископату, духовенства і віруючого українського народу", — сказав він.

Філарет і Епіфаній

Філарет і Епіфаній

За його словами, зібраний почесним патріархом Філаретом собор Київського патріархату (на момент інтерв'ю ще не відбувся — ред.) не буде легітимним і визнаним. "А ті, що зібралися лише покарають себе тим, що відійдуть від єдиної православної помісної церкви, залишаться за її межами", — додав глава ПЦУ.

Він запевняє, можливий вихід почесного патріарха Філарета з ПЦУ "не принесе церкві помітної шкоди, але безсумнівно принесе печаль".

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"Ми зробили все, щоб патріарх Філарет почувався в лоні нової церкви комфортно і духовно, і матеріально, і фізично, але йому виявилося цього замало", — підсумував митрополит Епіфаній.

Відзначимо, в ході так званого собору Київського патріархату Філарета відкинув Томос про автокефалію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сам Філарет вже звернувся до Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити його УПЦ КП.

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Тема
Православна церква України
Особи
Патріарх ФіларетМитрополит Епіфаній
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
ПЦУцерковний конфлікт
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