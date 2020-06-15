Фігуранта справи про хабар керівникам НАБУ та САП заарештували із заставою у 84 мільйони

Вищий антикорупційний суд заарештував фігуранта справи про хабар у 6 млн доларів для глав НАБУ та САП Миколу Ільяшенка з правом застави у 84 млн гривень (на 20 млн менше, ніж просив прокурор).

Рішення 15 червня оголосила слідча суддя ВАКС Віра Михайленко. Трансляція судового засідання велася на каналі суду в YouTube. Нагадаємо, йдеться про хабар за закриття кримінального провадження проти колишнього міністра екології Миколи Злочевського (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Клопотання детектива НАБУ, узгодженого прокурором САП, – задовольнити частково. Застосувати до Миколи Ільяшенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, до 10 серпня. Визначити альтернативою 84 млн грн застави", – повідомила вона.

Також суддя зазначила, що в разі внесення застави на Ільяшенка покладуть наступні обов'язки: з'являтися за першим викликом, не виїзджати з Києва без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання або роботи, утримуватися від спілкування щодо обставин кримінального провадження з будь-якими особами, крім захисників, суду й правоохоронних органів, носити електронний браслет.

Нагадаємо, 14 червня Ільяшенка відсторонили від посади першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві.

Раніше суд заарештував іншого підозрюваного у справі – колишнього директора з правових питань компанії Burisma Group Андрія Кічу. Суддя визначила йому альтернативою 40,35 млн грн застави. Ще одній підозрюваній – колишній директорці організаційно-розпорядчого департаменту Державної фіскальної служби Олені Мазуровій – суд має обрати запобіжний захід 15 червня.

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