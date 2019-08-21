Фестивалі, концерти зірок і феєрверки: як відсвяткують День незалежності в містах України

В суботу 24 серпня вся Україна відзначає День Незалежності. Разом з Днем конституції – це одне з найбільших державних свят.

У всіх містах святкувати День Незалежності будуть по своєму. Загальною для всіх буде національна хвилина мовчання – о 9:30 по Україні прозвучать сто ударів дзвону. Це буде символізувати сто ударів серця кожного з полеглих Героїв.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які святкові заходи заплановані в найбільших містах України в День Незалежності.

День Незалежності ye.ua

День Незалежності – Вінниця

24 серпня, у Вінниці, в полудень стартує святковий концерт "Все моє, все зветься – Україна". Крім того, на День Незалежності в місті пройде фестиваль сучасного українського мистецтва "Подільська пектораль".

День Незалежності – Дніпро

У Дніпрі в 2019 році скасували традиційне авіашоу на День Незалежності.

Натомість, в місті 24 серпня пройде концерт лауреатів фестивалю "Пісні, народжені в АТО".

День Незалежності – Житомир

У День Незалежності на Житомир очікує величезний ярмарок "Гостинна світлиця", з окремою дитячою зоною, численними майстер-класами та аніматорами. Заплановано виступи дитячих колективів під загальною назвою "Народжені вільними" і концерт "Молоді і гучні".

День Незалежності – Запоріжжя

Переважна більшість урочистих заходів на День Незалежності в Запоріжжі пройде в центральному парку "Дубовий гай". Там плануються розваги для дітей, святковий концерт, а ввечері 24 серпня – виступ співачки TAYANNA. Свято закінчиться феєрверком.

День Незалежності в Запоріжжі Вгороде

День Незалежності – Івано-Франківськ

Святкування Дня Незалежності в Івано-Франківську розпочнеться з перформансу "Літачки дитячих мрій", який проведуть на оглядовому майданчику. Ввечері, 24 серпня, на площі Івана Франка розпочнеться концерт молодіжних груп.

День Незалежності – Кропивницький

Крім святкового концерту на честь Дня Незалежності, в Кропивницькому 24 серпня відбудеться масштабний марш вишиванок. Слід зазначити, що ця хода вже стала для міста щорічним заходом.

День Незалежності – Луцьк

У Луцьку на День Незалежності відкриється відразу кілька ярмарків: книжковий і хендмейду, а клуб "Біла тура" проведе відкритий шахово-шашковий турнір. У Луцькому замку 24 серпня проведуть проект "Козацька звитяга".

День Незалежності – Львів

Головною подією Дня Незалежності у Львові стане концерт Олега Винника на стадіоні "Арена Львів".

Але і крім цього, святкових розваг у Львові буде чимало: кавуновий фестиваль в парку культури ім. Хмельницького, Львівський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів "Wiz-Art", і міжнародний творчий фестиваль "Етновир".

День Незалежності у Львові hotel-edem.lviv.ua

День Незалежності – Одеса

24 серпня в Одесі, в парку Шевченка, пройде конкурс талантів "Чорноморська зірочка", а в Літньому театрі в День Незалежності стартує четвертий Фольклорний фестиваль "Козацькі гостини на Дерібасівській".

День Незалежності – Полтава

У Полтаві на День Незалежності пройде забіг в вишиванках і День відкритого мікрофона. Закінчиться святкування 24 серпня урочистим вечірнім концертом.

День Незалежності – Рівне

У Рівному День Незалежності розпочнеться з легкоатлетичного забігу в вишиванках "Rivne Patriotik Run - 2019". А в центрі міста дадуть незвичайний концерт духові оркестри Оперативного командування "Захід".

Особливу святкову програму підготував рівненський зоопарк, а також різноманітні музеї – серед яких обласний краєзнавчий і музей бурштину.

День Незалежності – Суми

Суми на День Незалежності рано вранці вшанують пам'ять українських військових, загиблих на Донбасі. Після чого урочиста хода пройде до Скверу героїв Небесної Сотні, де покладуть квіти до пам'ятного знаку.

День Незалежності в Сумах Данкор

У другій половині дня 24 серпня в місті пройде концерт і парад вишиванок.

День Незалежності – Тернопіль

День Незалежності в Тернополі буде спортивним. 24 серпня в місті пройде чемпіонат світу з водно-моторного спорту і Кубок України з універсального бою.

А після святкового концерту, ввечері в парку Шевченка стартує молодіжна вечірка "Open Air".

День Незалежності – Ужгород

24 серпня мешканці Ужгорода отримають можливість зустріти світанок Дня Незалежності разом із Заслуженим академічним національним хором Закарпаття. О 06:00 ранку хор розпочне свій виступ на площі Бачинського з "Молитви за Україну" і гімну України.

День Незалежності – Харків

У Харкові з 23 по 25 серпня буде працювати святкове містечко, наповнене різноманітними локаціями і розвагами. Крім того, на всі ці дні в центрі міста відкриється гастрономічний ярмарок.

День Незалежності в Харкові igotoworld.com

День Незалежності – Херсон

23 серпня Херсон планує поставити рекорд України по розгортанню найдовшого прапора, створеного з прапорів, привезених зі сходу України та підписаних ветеранами війни на Донбасі.

У День Незалежності, 24 серпня, в центрі міста пройде молебень за Україну та урочистий мітинг, який закінчиться концертною програмою.

День Незалежності – Хмельницький

У Хмельницькому на День Незалежності проведуть масштабний парад вишиванок. Цей захід вже став традицією для міста – подібний парад проходить починаючи з 2009 року.

День Незалежності – Черкаси

На головному стадіоні Черкас в День Незалежності спробують встановити рекорд України, провівши найтриваліший танцювальний марафон.

Тим часом, на Казбетському пляжі пройдуть змагання з пляжного волейболу та веслування на каное та байдарках, а також різноманітні майстер-класи.

Цього року святкування Дня Незалежності не залишить без уваги кіберспорт – в Черкасах пройде турнір з FIFA 19 і UFC 3.

День Незалежності – Чернігів

У Чернігові в День Незалежності пройде масштабний фольклорний фестиваль "Поліське коло". А ввечері на Алеї Героїв влаштує концерт Військово-музичний центр Сухопутних військ Збройних Сил України.

День Незалежності – Чернівці

У День Незалежності в Чернівцях пройде два святкових концерти. Перший – "Любіть Україну, як сонце любіть", відбудеться в центральному парку імені Шевченка, а другий – "З любов'ю до України" в Будинку фольклору.

Крім того, 24 серпня в центрі Чернівців заплановано патріотичний флеш-моб.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Офіс президента України Володимира Зеленського розкрив святкову програму на 28-ту річницю Дня Незалежності, що розпочнеться з хвилини мовчання.

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