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7 квітня • оновлено в 18:33
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Феномен чи порушення: МОЗ вирішив перевірити єдину область України без коронавірусу

2.9т
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У Міністерстві охорони здоров'я України мають намір розглянути питання, чому в Миколаївській області поки немає підтверджених випадків зараження коронавірусом.

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Про це на онлайн-брифінгу 7 квітня заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Феномен Миколаївської області буде також детально розглянуто, чому там не зареєстровані випадки. Реальна це картина, чи ж у нас є порушення алгоритмів", – наголосив він.

Ляшко заявив, що феномен Миколаївської області буде ретельно досліджений

Ляшко заявив, що феномен Миколаївської області буде ретельно досліджений

За словами головного санлікаря, це належить з'ясувати бригадам медпрацівників, до складу яких входять представники Міністерства охорони здоров'я, Національної служби здоров'я України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також окремо від них працюють експерти-вірусологи, які їздять по всіх вірусологічних лабораторіях в областях.

"Як тільки МОЗ матиме підтверджену інформацію з цього приводу, вона буде оприлюднена", – зазначив Ляшко.

Дивитися заяву Ляшка про Миколаївську область на відео з 4-ї хвилини:

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаївській області досі немає жодного офіційного випадку зараження коронавірусом. Місцева влада запевняє, вони почали роботу ще з січня 2020 року, саме тому вдалося уникнути хвороби. До того ж, вважають, що допомагає і покровитель регіону "Микола Чудотворець".

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Комментарии на сайте не модерированы
Руденко Сергей
Руденко Сергей
Если тесты не проводить то и зараженных не будет
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Суспільство

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