Всех с Новым годом!

И до того, как начать обсуждать вчерашние выдвижения, новые перспективы и т.д., хочу еще раз поздравить всех с НГ. И...

Я понимал, когда в мирное время в течении часа после наступления НГ особо восторженные стреляли фейерверками.

Но когда о том, что эта канонада бьет по нервам людям, побывавшим под обстрелами, сказано 10000 раз, когда есть местные законы, запрещающие пальбу, когда надо быть полным идиотом, чтобы не понимать, почему об этом пишут, просят и даже издают распоряжения...

До 4 утра отдельные альтернативно одаренные граждане выражали свою радость от поводу наступления НГ. Взрывами и стрельбой.

Что можно сказать?

Первое: парни с петардами и фейерверками! Будьте осторожны! Дома вас ждут ваши парни!

Второе: я понимаю, что строгость закона в наших краях, всегда нивелировалась необязательностью их выполнения. Но, может, сотня штрафов по пару тысяч гривен принесет пользу бюджету? Мне кажется, точно не будут лишними!