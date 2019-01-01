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Ян Валетов
Ян Валетов
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Фейерверки: пора штрафовать непонимающих?

11.4тЧитати матеріал російською

Всех с Новым годом!

И до того, как начать обсуждать вчерашние выдвижения, новые перспективы и т.д., хочу еще раз поздравить всех с НГ. И...

Я понимал, когда в мирное время в течении часа после наступления НГ особо восторженные стреляли фейерверками.

Но когда о том, что эта канонада бьет по нервам людям, побывавшим под обстрелами, сказано 10000 раз, когда есть местные законы, запрещающие пальбу, когда надо быть полным идиотом, чтобы не понимать, почему об этом пишут, просят и даже издают распоряжения...

Новини
Нельзя любить страну, но ненавидеть государство

До 4 утра отдельные альтернативно одаренные граждане выражали свою радость от поводу наступления НГ. Взрывами и стрельбой.

Что можно сказать?

Первое: парни с петардами и фейерверками! Будьте осторожны! Дома вас ждут ваши парни!

Второе: я понимаю, что строгость закона в наших краях, всегда нивелировалась необязательностью их выполнения. Но, может, сотня штрафов по пару тысяч гривен принесет пользу бюджету? Мне кажется, точно не будут лишними!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

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Автор
Ян ВалетовЯн Валетов
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Яна Валетова
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Малахов Егор
Малахов Егор
Трубицын Александр, ты наверное был самым недоделанным сопливым и подленьким малышом в своем бараке...Когда получал за свои мелкие пакости от сверстников по сёрбалу наверное всегда верещал шо твой папка самый сильный..щас придет и всем другим папкам отвалит...но как результат ты в очередной раз шол домой с разбитым сёрбалом,а никакой папка даже не вставал с кушетки..ибо бывал вседа пьян в гавно...впрочем и ты был зачат папашей в аналогичном состоянии и потому такой придурок....так и ты.....если на нас Украинцы...так наша мацкуа....сильнейшая алкашня мира.......тактические ядрены фени и т.д. ....шо мацкуа...? --- сядет на вертолеты и попиздуют в тайгу по сторожкам прятаться..в алтайский край..в бункер к путену....ты бы цену на нефть смотрел..как самому свою жопу спасать от грядущего голода....https://index.minfin.com.ua/markets/oil/
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Малахов Егор, кугут вонючий, не приписывайте мне свою убогую биографию. :-) А я - самый молодой в истории Южмаша (тогда п/я №186) ударник коммунистического труда. Токарь цеха №57 (нестандартного оборудования). Мне доверяли точить клапана для ракет и заверять личным клеймом, без ОТК, а Вашим соплеменникам - вывозить стружку из цехов, и то под надзором, чтобы "мидь" с "люминем" не перепутали. :-))) Кроме того, кугут вонючий, радую Вас сообщением, что я принимал участие в разработке переносной радиолы "Мрiя" на ДРЗ, и шильдик с её названием, сделанный инициативно мной, токарем экспериментального цеха, был принят дизайнерами КБ и пошёл в серию, был повторен в десятках тысяч экземпляров. А Вы НИЧЕГО, кроме своего навоза, для Украины не произвели. :-) Для Вас, тупого укрошкольника, сообщаю с особым удовольствием: ВСЯ научно-техническая документация Южмаша и ДРЗ была ТОЛЬКО РУССКОЙ. А когда кугутня и свидомиты перевели НТД на паскудную "дермову" - ДРЗ ВАМИ БЫЛ УНИЧТОЖЕН ПОЛНОСТЬЮ, А ЮЖМАШ - НА 3/4. :-)
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
АВТОРУ: кугут вонючий, так Вы сами затеяли войну, запрещая родной язык 83% населения "внаукраины" (включая Вас, кстати) - и навязывая паскудную выдуманную "дермову" (которой Вы даже вместо туалетной бумаги не пользуетесь). :-)))
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Колеснік Віталій, кугут вонючий, по сути возражения есть? Чы зовсим нэма? :-)))
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Колеснік Віталій
Колеснік Віталій
Трубицын Александр Троль ольгінський, піди бояришника випий.
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Теркин Вася
Теркин Вася
Предлагаю не останавливаться и запретить пользоваться котлами, чтоб не ранить тонкие чувства ваших военов света...
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2 из 12 ответов | показать все
Малахов Егор
Малахов Егор
Теркин Вася, цену на нефть видел идиота кусок? Сухари собирай придурок а не об Украинцах беспокойся....----- ротик.....язык ....тренеруй....время кацапам посасывать х.. https://index.minfin.com.ua/markets/oil/ .. уй кому то скоро придется сосать письки друг у дружки..газом не накушаешься...нефтушкой же не напьшься.....а эти ушлепки ещё кого то пугают.....инвалиды детства...Сами в жопе но всем дули тычут.....--- непуганные идиоты без инстинкта самосохранения..........
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1
0
Малахов Егор
Малахов Егор
Теркин Вася, цену на нефть видел идиота кусок? Сухари собирай придурок а не об Украинцах беспокойся....----- ротик.....язык ....тренеруй....время кацапам посасывать х.. https://index.minfin.com.ua/markets/oil/ .. уй кому то скоро придется сосать письки друг у дружки..газом не накушаешься...нефтушкой же не напьшься.....а эти ушлепки ещё кого то пугают.....инвалиды детства...Сами в жопе но всем дули тычут.....--- непуганные идиоты без инстинкта самосохранения..........
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