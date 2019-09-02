Продолжаем доводить до истерики предателей и коллаборантов [шоб не думали, мол, удалил страницу вконтакте - и чистый. Ага, щас].

Дальнейший текст будет от первого лица.Поехали

Меня зовут афоня жмеринский. Мне 22 года на сейчас. Мой папа идиот. Точнее - недорос. Точнее - мудак. Ну, вы поняли, кто мой папа. Папа мне сказал в 19 лет, шо я пацан крутой и шо я вообще молодец, поэтому я должен быть круче, чем лохи, которые за партой сидят, и должен воевать за расию на Донбассе.

Я не дебил, вы не думайте так. Я просто послушал папу и потопал ломать свою жизнь. Ну, типа "служить". Сдал я зачеты, экзамены, типа, и потопал в опг -спарта-. Я даже застал живого моторылу и слушал от коллег-коллаборантов сказки всякие и байки про 12 подвигов телефона.

После того, как я стал полноценным участником опг -спарта-, ну, то есть "бойцом", мне сказали, шо я салага и поэтому я должен страдать. И я страдал: то бегал марш-броски в полном боевом снаряжении, то выплевывал легкие на физподготовке, то стрелял с пулемета [и чуть не перестрелял инструкторов из рф ], то дежурил по роте. Ну и так далее.

Одним словом, пока я был салагой и пока участники опг -спарта- отправлялись на тот свет+становились калеками без рук-без ног, я был ну вааааще апасссный тип. Я ходил в форме -спарты- и был круче, чем всякие рембы. Даже понял, как бабло рубать, не находясь на передовой ни дня. Ну, а как появились у меня деньги, то шмары стали липнуть ко мне и всякие хабалки- я стал вааааще завидный жених. Скажу даже больше- ни дня не "прослужив" на передовой, мне дали сержанта, потому я мог даже пулеметным подразделением командовать [хотя я понятия не имею как это делать]

Короче, все было у меня шикардос. Пока телефон, наш бесстрашный командир, неудачно прокатился в лифте и улетел первым рейсом к сталину. Вместо моторылы пришла нами командовать бывшая шестерка телефона- типа крутой боец с железными яйцами, позывной жога. И жизнь дала трещину [как, впрочем и "служба"]

Жога оказался редким дебилом: приняв денежные потоки и отобрав у ленки-канистры [жены моторылы] почти весь бизнес, он постоянно что-нибудь чудил. Причем жога чудил так, что бывалые и обстрелянные воены дыныры громко какали в зеленые штаны

Жога мог разрядить обойму из пистолета в броник без объяснения причин и тупо выстрелить над головой из боевого, чтобы "проверить на вшивость и глянуть, кто передо мной - боец или ссыкло". Меня так наш новый типа командир не проверял, но несколько "старослужащих" опг -спарта- после такой проверки сильно испачкали и штаны, пол [ видел это лично]

Также жога любил придти бухим в хлам и поднять салаг среди ночи, чтобы они то бегали, то отжимались, то собирали-разбирали оружие, то подтягивались, то бежали марш-бросок. Сам же наш типа командир никогда не бегал с салагами, ибо он предпочитал ездить на четырехколесном мотоцикле за выхаркующими легкие салагами и крыл матом всех, кто не выполнял его команды[быстрей, шевели помидорами и т д]

Многие воены дыныры, увидев то, кто пришел на место телефона, прокляли его и... И проклятие подействовало- жога со своей шмарой попали в аварию, ибо камандиррь был бухой и под наркотой одновременно.

Правда, недолго мы радовались: попал в аварию жога, а деньги на лечение ему собирали обычные "бойцы". Жога оказался еще той сукой: деньги собирали по спискам, а всех тех, кто не хотел сдавать, начальство сразу предупредило- кто не сдаст, того пошлют на самую хреновую позицию, шоб Укры грохнули наверняка

Многие спрашивают, мол, есть россияне в Донецке или нет. Я отвечу за себя и скажу как есть: ну да, есть русские, в нашем опг - в том числе. В -спарте- вообще из-за россиян анархия была, ведь русские нас, местных, постоянно гнобили и унижали: мы и территорию вместо них убирали, и параши мыли, и снаряды разгружали, и стирали форму. Да, вроде бы и делали это все салаги, молодняк то есть, но все равно осадочек остался.

Хотя, с другой стороны, нам и предъявить русским было нечего: они ж и ДАП штурмовали, и Углегорск, и Дебальцево. Без русских мы бы стреляли по ДАПу разве из рогатки, поэтому должны их терпеть.

Ну, а с жогой, главным в нашем опг -спарта-, мы даже поняли, как себя вести: при типа командире терпим все, а как уйдет- свобода, можно ходить по казарме и не оглядываться, шоб этот дебил над головой не выстрелил, можно в город выйти и шмар поснимать+ по физподготовке никакой дебил не гоняет

Но... Жога оказался еще большей сукой, чем мы предполагали. Жога придумал простую и гениальную схему, благодаря которой он мог официально на нас зарабатывать - фонд моторылы-. Нам он накинул в уши, мол, это все для того создано, чтобы дети и жона телефона не бедствовали, мол, мы своих не бросаем и все такое.

Короче, жога начал на нас рубать бабло: рядовой должен был сдавать в месяц в обязательном порядке 500 фублев, сержантский состав 700 фублев, лейтенанты и капитаны по 1000 фублев, высшее командование по 5000 фублев, а самое большое начальство - по 10 тыщов [сорри, я в звания не очень разбираюсь]. Также мы, рядовые и сержанты, должны были сдавать на содержание боевых машин, поэтому, в итоге с каждого рядового жога снимал 1000 фублев с зряплаты

Но то таке, то не всем интересно. Давайте я лучше расскажу про свои боевые подвиги на передовой. Мы стояли в районе Коминтерново и Саханки. Сказать, чтобы мы каждый день попадали в пиздорез - это значит соврать. Да, были перестрелки, но шоб Укры нам насыпали по-крупному - такого не было. Мы стояли на позициях и постоянно провоцировали Укров на ответку, Укры морозились, а наши "старослужащие" в основном бухали и кадрили шмар в Седово.

Одним словом, медаль или орден мне давать не за что. Разве шо можно всегда похвалиться, мол, я на нуле был - и не более того.

После нескольких лет "службы" в опг -спарта- я стал уже "старичком", а не салагой. Теперь я имею полное право гонять "зелень" и издеваться над ними как морально, так и физически [хай привыкают к взрослой жизни, сукины дети]

Сколько я получаю и какая у меня зряплата ? Врать не буду, скажу как есть - рядовой на передовой получает 22 тысячи фублев грязными, а если на нуле, то можно и под 30 выхватить. Правда, на нуле можно и пулю выхватить в качестве бонуса от Укропов, поэтому я не особо люблю там "служить"

Вообще меня готовили русские инструкторы в Донецке как диверсанта. Только боевых выходов, диверсионных, сейчас фактически нет. Да и, если честно, оно и не нужно- Укры с 2017 года так научились воевать, шо ни одна вылазка не обходится без раненных или трупов с нашей стороны.

Думаете, я о чем-то жалею ? Нет. Я верю в фошиздов на улицах Киева, верю в концлагерь под Мариуполем, верю в виселицы во Львове и в распятого мальчика. И да- я не считаю себя зомби, ибо американцы захватили Киев, а вам этого всего не рассказывают.

Мораль. А как вы про*буете жизнь в 22 года ? Афоня жмеринский свою жизнь уже спустил в унитаз. Завидуйте молча. Конец.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!