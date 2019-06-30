Роспропаганда который год пытается доказать по тв, мол хвошизды в Украине, вне оккупированных частей Донецкой и Луганской областей царит хаос и беззаконие, а в дынырийском халифате и лынырийском княжестве все настолько прекрасно, что скоро туда паломники будут как в Мекку.

Правда, реалии немножко другие. Ну или роспропаганда просто врет за рубли. Давайте поговорим о тех событиях на оккупированном Донбассе, о которых не говорят на рос тв. Поехали.

Оккупированная рф Марьяновка, Старобешевский район Донецкой области. 26 июня вышеназванный населенный пункт коллаборанты закрыли для облавы. Ну, то есть нельзя было ни выехать, ни въехать туда. Ой, кажется роспропаганда об этом не рассказала... Забыли наверное, правда?

После закрытия въезда-выезда в Марьяновке происходило все в лучших традициях немецких нацистов: коллаборанты заходили тупо в каждый двор и проверяли аусвайсы[документы]. Скажу даже больше, пособники оккупантов сделали двойной дворовой обход, чтобы наверняка исключить вероятность того, что в Марьяновке спрятался негр из Тернопольской области или солдат НАТО.

Кроме проверки документов у жителей Марьяновки, коллаборанты также проверяли документы на право владения автомобилями, мотоциклами, прицепами и ... И на большой рогатый скот. Не ржать, ведь угон быка или коровы на оккупированном рф Донбассе - это вам не шутки, во избежание таких случаев нужно как нацисты в каждый дом с оружием заходить и въезд-выезд из населенного пункта перекрывать.

И да, совсем забыл - если документы на транспортные средства или на рогатый скот были, по мнению орков не совсем в порядке или их вообще не было [документов], коллаборанты, в лучших традициях СС или кгб конфисковывали имущество. Но фошизды в Украине, не забываем.

Продолжаем тему зигующих асвабадителев в лаптях с русскоговорящими челюстями и полными карманами скреп. Спорим, роспропаганда ни разу не писала о селе Верхнешироковское? Это село раньше называлось Октябрь, если не ошибаюсь и находится оно в под контролем абизян с автоматами в Новоазовском районе Донецкой области.

Чем интересное это село? Голодом. Точнее голодными алкоголиками, у которых в руках оружие. Коллаборанты и предатели, которые ваюють с птеродактилями и поставили дополнительный блокпост между так называемым нулевым блокпостом и Октябрем. На вышеназванном блокпосту несут службу черти из так называемой комендатуры дыныры города Новоазовска.

Нахуа эти умалишенные лишний блокпост соорудили, спросите? Все просто: скажите громко и вслух: - матка, курки, яйки, млеко- шнель! Да, вы правильно поняли - на новом блокпосту коллаборанты тупо отбирают у цивильных часть провианта, если те не хотят давать взятку "за ввоз товаров сверх нормы или за ввоз запрещенных товаров". Кстати, мирные боятся жаловаться на действия работников "комендатуры", ибо предатели прямо говорят о том, что за жалобу могут и прикопать по тихому умников. Ми-ми-ми, бл*дь, как же свободно жить без биндер, согласитесь.

Мораль. Русские фашисты и русскоговорящие полицаи на Донбассе не пропустили к себе солдат НАТО и биндер. Збс, чо.

P.S. Хочешь помочь русскому оккупанту приехать домой в гробу с Донбасса? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/

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