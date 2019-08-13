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Фашик Донецький
Фашик Донецький
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Гитлерюгенд. Сделано в Донецке

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Преамбула. Русские производят только говно и войну. Точка.

Давайте поговорим о детях. Дети - это те, кто пострадали от войны больше всего. Благодаря больным фантазиям кремлевских упырей дети на оккупированных давно знают разницу между "прилетом" и "вылетом", отличают звук езды сау от танка, залп рсзо град от рсзо смерч и т д. До войны, до весны 2014 года многие взрозлые рсзо град даже по тв не видели. Но... Случилось то, что случилось. В Украину пришла русская орда со своими больными фантазиями и культом войны.

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Жители оккупированных не дадут соврать: до весны 2014 года спроса на военно-юношеские игры, клубы и т. д. не было от слова совсем. Максимум что было - это общество Динамо [и то туда шли, чтобы готовиться к службе дальнейшей или шоб поступать]. А так... Весь милитаристский угар, которым кичится немытая смехдержава, в Донецке представлял разве что редкие выступления исторических клубов, но это были больше театрализованые выступления, чем разборка оружия типу ак 74 на время.

С приходом оккупантов на землю Украины в "школах" был дан приказ развивать "патриотизм" к трехбуквенному недоразумению [ я специально написал школа в кавычках и патриотизм тоже в кавычках, ибо это не имеет отошения к реальности, правильно называть эти процессы сеансами одебиливания детей за деньги]. Лично по моим наблюдениям, так называемая система "патриотического" воспитания как на россии, так и на оккупированных- это тупо копия методов нацистской Германии, даже методы зомбирования пионеров, если сравнивать с нынешними приемами одебиливания детей со стороны рф - это сеансы буддизма или йоги.

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Да, не спорю, лозунги в так называемой юнармии на россии и на оккупированных немного искажены, но это не больше, чем рерайт речей Геббельса и не более того. Кстати, вы заметили как быстро юнармия на россии стала разростаться после аннексии Крыма и оккупации Донбасса? От такие "мирные" у нас соседи [лучше б пустыня была вместо них].

И да - аналогичные юнармии клубы маленьких нацистов появились на оккупированном Донбассе, это сделано под копирку. Взгляните на фото, дебилизацию детей спонсирует нацистский кружок -амазонки-, который, в свою очередь, финансируется из бюджета рф. Для понимания пиздеца: девочек с 10 лет учат обращаться с оружием. Зачем? Ради "мира", конечно.

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На оккупированном рф Донбассе есть куча клубов типу "медведь", в которых детей, мальчиков, с 12 лет учат обращаться с оружием и быть физически развитыми. Также малым вливают в уши и головы совковый бред про дидов, фошистов, подвиги дидов, учат стрельбе и самообороне. Одним словом, так называемые патриотические клубы на оккупированных - это легкий ребрендинг гитлерюгенда. Разница лишь в том, что нацисты одебиливали детей сказками про тевтонцев и прочей чушью, а детей Донбасса кормят хренью про Хунту, фошиздов и прочими больными фантазиями.

Самое страшное то,что с подачи рф и за русские деньги, милитаризация молодежи на Донбассе по нацистским методикам набирает темпы с каждым днем: если в начале войны дети еще сопротивлялись пропаганде, то теперь уже в каждой школе на оккупированных есть анклав аналога гитлерюгенда, где детей с малого возраста учат ненавидеть и убивать.

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Хотя, если задуматься, то все правильно делает рф на оккупированных: детям Донбасса не нужны игрушки и детство, это ж недорусские, хохлы, малоросы, а не "арийцы" из условного таганрога. Этих детей [как впрочем и детей Абхазии, Осетии, Приднестровья и т п асвабажденных территорий] рф всегда использовала как щит или как декорации для съемок на рос тв, на большее недорусские недостойны, пусть даже они на русском пишут и разговаривают лучше, чем кадыровцы.

Вместо каруселей - тир, вместо утренников в костюмах- камуфляж, вместо кукол - автомат, вместо таблицы умножения- сказки про алкоголика васю, подохшего от пули американского снайпера. Такое будущее у детей Донбасса, будущее, которого нет.

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Сын моего знакомого учится в 90-й школе Донецка. Ему всего 13 лет, а он уже записался в аналог гитлерюгенда в Донецке. Он уже знает автомат лучше, чем таблицу умножения. Он уже владеет приемами самообороны, интересуется военной техникой, подвигами дидов, знает кто такие биндеры и почему они напали на норот бимбасы. Ребенок не хочет стать программистом, адвокатом или футболистом, он хочет стать военным и убивать.

Эпилог. Многие говорят, мол нет никакого другого решения по Донбассу, кроме политического. Правда, совсем немногие понимают, что с каждым днем оккупации количество зомбированных детей Донбасса увеличивается. Я обращаюсь сейчас к "обеспокоенным" европейцам и диаспоре: спасите детей Донбасса, пока они не превратились в недоросов. Если вы этого не сделаете, то через пару лет эти дети заменят чепигу, боширова и прочих террористов и... И придут убивать вас. Они будут убивать вас в Европе, в Америке ради интересов ебн*того полтораметрового деда.

Или вы думаете, что вас пронесет ? Европа тоже думала, что с Гитлером можно договориться. Решать вам.

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Автор
Фашик Донецький Фашик Донецький
Місце
Україна Донецьк
Тег
Новини ДНР
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