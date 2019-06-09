Роспропаганда который год исходит на г*вно и во все рублевые глотки верещит, мол в Донецке все збс, рышпублика развиваицца, а Украина развалится. Ща немножко потыкаем роспропаганде в глазики, которые не видят бревен. Поехали.

Итак, на фото жд вокзал оккупированного рф Донецка. Биндер на вокзале нема, людей, в принципе тоже

Да, кстати - на фото осень 2018 года, конец ноября. Люди где? Людей солдаты НАТО из дома не выпускают или это фотошоп ?

Ладно, то я преувеличиваю за баксы от ЦРУ. На самом деле, все конечно же не так: жд вокзал Донецка работает, поезда ходят, все зашибись.

Но давайте посмотрим на фото вокзала месяца листопада 2018 года еще раз

Люди где? Машины где? Где толкучка людей на жд вокзале. Хотя... Наверное, это все-таки фотошоп цру-шный. На самом деле в асвабажденном Донецке на вокзале нету где яблоку упасть. Наверное. Это месяць листопад 2018 года, если шо на фото.

Ладно, не буду нагнетать. Зимой 2018 года жд вокзал Донецка работал без выходных, фото тому подтверждение

Гляньте, какая движуха на вокзале. Это середина грудня месяца, если шо, за пару недель до нового года. Хотя... Я наверное преувеличиваю и нагнетаю: людей на жд вокзале Донецка нету потому, что билеты все давно раскуплены, поэтому нех*р туда ходить.

2 дня до наступления 2019 года. На фото тот же асвабажденный жд вокзал. Все люди, наверное, греются внутри, ибо зима. Наверное.

Но в новом году все изменилось к лучшему, правда? В 2019 году толпы людей на улицах в районе жд вокзала Донецка спешат по своим делам. Вот вам фото доказательство.

Ладно, на новый год все сидели дома и после нового года тоже. Ну, а после Рождества все поехали по домам. Вот вам доказательство в виде фото

С*ка, я опять нагнетаю и нагло вру за баксы: на самом деле, до 25 грудня 2019 года был выходной на жд вокзале Донецка и только потом люди поехали, поезда застучали по рельсам, а на площади перед жд не было где плюнуть. Вот вам фото факт, рабы Америки.

Как же мне не стыдно врать и манипулировать, в конце февраля 2019 года на вокзале Донецка бушевала жизнь, а я сфоткал то, шо Америке выгодно. Гляньте, что получилось. На фото 25 февраля 2019 года

Все, сдаюсь. Я нагло врал за баксы. В марте 2019 года жд вокзал Донецка заработал на полную. Смотрим на фото 12 марта 2019 года.

Ой, опять опечатка. В марте на жд вокзале были магнитные бури, потому людей так мало. А вот в апрелееее... 10 апреля 2019 года все изменилось. Биндеры, гляньте сколько людев на жд вокзале Донецка и утритесь от зависти.

Слышу визжание и шипение роспропагандистов, поэтому продолжаем.

В мае 2019 года жд вокзал Донецка перевез 100500 мильйонов пассажиров: гляньте на очереди на фото за 14 мая 2019 года и заткнитесь, биндеры прахлятые.

Ну, а пока вата верещит, шо это все фотошоп, я покажу фото за 2 июня 2019 года с жд вокзала оккупированного рф Донецка. Это русский мир без прикрас, завидуйте молча.

Мораль. Такой русский мир без прикрас и обертки. Предлагаю роспропагандистам доказать, что все фото в статье- это американский фотошоп. С неуважением, житель оккупированного рф Донецка[не путать со всякими жопоросиями].

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