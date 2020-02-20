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20 лютого • оновлено в 19:01
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Евакуація з Уханя: на Львівщині зраділи, що до них не привезуть українців з Китаю і заспівали гімн. Відео

2.8т
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Співробітники госпіталю у Винниках Львівської області зраділи, що до них не привезуть їх же співгромадян, евакуйованих з охопленого коронавірусом китайського міста Ухань.

Вони навіть заспівали гімн України. Відповідне відео опублікував у своєму Telegram-каналі Євген Куксін, а також видання "Думська" в Facebook (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця новини).

"У львівській лікарні, дізнавшись, що туди не привезуть їх же співгромадян, заспівали гімн. На відео видно медсестру, яка плаче. З Днем гідності, якого немає", - прокоментував Куксін ролик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, літак з евакуйованими з Китаю українцями, а також іноземцями приземлився в четвер, 20 лютого, в Харкові. Звідти пасажирів відвезли в санаторій в Нових Санжарах.

Місцеві жителі влаштували сутички з Нацгвардією і заблокували будівлю, щоб туди ніхто не потрапив. Лікарям навіть видали спецхазист – каски і бронежилети – щоб убезпечити від протестувальників.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
гімн України евакуація
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Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
Україна єдина, говорите ? Циничные твари! Но бог не теля, бачить здаля, забули ? Готуйтесь !
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Да уж затопили бы самолет в Черном море и не мучили людей, сколько бы радости было у селюков!
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Livesey David
Livesey David
Врачи радуются, что к ним не привезли больных - добро пожаловать в Свинарнию!
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