Співробітники госпіталю у Винниках Львівської області зраділи, що до них не привезуть їх же співгромадян, евакуйованих з охопленого коронавірусом китайського міста Ухань.

Вони навіть заспівали гімн України. Відповідне відео опублікував у своєму Telegram-каналі Євген Куксін, а також видання "Думська" в Facebook (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця новини).

"У львівській лікарні, дізнавшись, що туди не привезуть їх же співгромадян, заспівали гімн. На відео видно медсестру, яка плаче. З Днем гідності, якого немає", - прокоментував Куксін ролик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, літак з евакуйованими з Китаю українцями, а також іноземцями приземлився в четвер, 20 лютого, в Харкові. Звідти пасажирів відвезли в санаторій в Нових Санжарах.

Місцеві жителі влаштували сутички з Нацгвардією і заблокували будівлю, щоб туди ніхто не потрапив. Лікарям навіть видали спецхазист – каски і бронежилети – щоб убезпечити від протестувальників.

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